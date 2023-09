Na terenie RCEZ w Nisku można odpocząć w cieniu… solarnego drzewka, a przy okazji naładować telefon. Projekt urządzenia oraz jego montaż są dziełem uczniów tej szkoły i ich opiekuna, Tomasza Wieleby.

Kilka lat temu w czasie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły postanowiono, że na dziedzińcu szkolnym stanie mała architektura – drzewko solarne.

– Pomysł pochodził od dyrekcji. Wszystkie prace przy drzewku solarnym wykonali uczniowie naszej szkoły pod nadzorem nauczyciela Tomasza Wieleby. Drzewko ma przede wszystkim służyć uczniom, mogą naładować telefon, skorzystać z Internetu – wyjaśnia dyrektor RCEZ w Nisku, Wacław Piędel. – Zakup takiego drzewka to wydatek w granicach stu tysięcy złotych, nasze kosztowało około osiemdziesiąt tysięcy, tyle co materiał. Prace trwały blisko dwa lata, wszystko było robione systemem gospodarczym, a nie mogliśmy pozwolić na odrywanie uczniów od zajęć szkolnych. Nauka najważniejsza, wykonanie drzewka to zajęcia dodatkowe. Uczniowie pracowali przy nim w czasie wolnym i w ramach niektórych zajęć technicznych.

Projekt powstał z wykorzystaniem oprogramowania CAD. Została wykonana, a następnie zabetonowana solidna podstawa do zamocowania drzewka. Aby zapewnić późniejszy precyzyjny montaż, wszystkie elementy podstawy zostały wycięte z wykorzystaniem lasera.

Budując drzewko w pierwszej kolejności wykonano konstrukcję stalową – sześciokątne siedzisko z rurą nośną, która stanowiła jego „pień”. Następnie zrobiono poszycie konstrukcji siedziska z płyty wodoodpornej. Kolejny krok, najbardziej pracochłonny, to wykonanie liści drzewa, które stały się platformę nośną dla paneli fotowoltaicznych. Pozostało jeszcze wykonanie „gałęzi” drzewka, a jest ich dwanaście: sześć do zamocowania liści z panelami fotowoltaicznymi, pozostałe służą do mocowania oświetlenia. Po wykonaniu i pomalowaniu wszystkich elementów drzewka nastąpił jego montaż na dziedzińcu szkolnym.

Gdy drzewko stanęło już na swoim miejscu, przystąpiono do jego uruchomienia. Do budowli doprowadzono media – sieć zasilającą i sieć LAN. Około 400W mocy z paneli fotowoltaicznych pokrywa zapotrzebowanie energetyczne drzewka. Obiekt wyposażony jest w regulator napięcia ładowania akumulatorów, przetwornicę 24V DC/230V AC z automatycznym przełącznikiem zasilania co zapewnia ciągłość pracy urządzeń drzewka.

Ponadto w siedzisku umieszczono punkt dostępowy Wi-Fi, Lan kontroler oraz zamocowano gniazda USB służące do ładowania urządzeń multimedialnych. Zastosowanie Lan kontrolera pozwoliło na zdalne zarządzanie oraz nadzór pracy drzewka (np. odczyt napięcia i prądu ładowania akumulatorów, temperatury czy zarządzanie oświetleniem). Możliwości Lan kontrolera są dużo większe i w najbliższym czasie planowane jest takie jej wykorzystanie, aby budowlę można było nazwać smart drzewkiem.

(it)