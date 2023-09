– To co zobaczyłam to jest coś naprawdę wyjątkowego, nie tylko w skali tego województwa, ale w skali naszego kraju – mówiła Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W piątek 1 września w Stalowej Woli odbyło się oficjalne otwarcie nowego przedszkola i żłobka z basenem. Obiekt powstał w technologii pasywnej. W nowej placówce przygotowano miejsca dla blisko 200 maluchów.

Do nowego obiektu zostało przeniesione Przedszkole Integracyjne nr 12 im. Jana Christiana Andersena. W budynku będzie funkcjonować również Żłobek Miejski Nr 3 oraz basen. Oficjalne uroczystości związane z otwarciem nowego żłobko-przedszkola przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej rozpoczęły się przed budynkiem. Tam dzieciaki z przedszkola nr 12 czyli pierwsi lokatorzy obiektu wspólnie z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek i prezydentem Lucjuszem Nadbereżnym wypuścili w niebo kolorowe balony. Następnie wszyscy zebrani udali się do środka gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

Dyrektor Przedszkola nr 12 Urszula Cacaj przypomniała, że historia przedszkola, którym kieruje rozpoczęła się w 1979 roku, w budynku typu szwedzkiego przy ul. Okulickiego. W 1993 roku „dwunastka” zmieniła całkowicie swój profil i stała się placówką integracyjną.

– Tymczasowe budownictwo czyli ta nasza „dwunastka” w tym momencie już nie istniejąca, która miała nam służyć 25 lat, służyła aż 44 lata. Po 16 latach starań, nasze marzenia, wizje, plany dotyczące nowego budynku zyskały realny kształt. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to najnowocześniejszy obiekt w całej Polsce – mówiła Urszula Cacaj.

W budynku zastosowano różne proekologiczne rozwiązania, między innymi wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Zainstalowano urządzenia zacieniające, system chłodzenia w porze letniej oraz automatyczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach. Przy budynku powstał także punkt ładowania pojazdów elektrycznych.

Budynek przedszkola i żłobka to obiekt wolnostojący z dwiema kondygnacjami nadziemnymi oraz częściowo z jedną kondygnacją podziemną, na planie zbliżonym do kwadratu. Parter budynku przeznaczony jest dla starszych dzieci – przedszkolaków. Na piętrze funkcjonował będzie żłobek.

W budynku są gabinety logopedy, pedagoga, psychologa, pielęgniarki, gabinet rehabilitacji z zapleczem hignieniczno-sanitarnym, sale sensoryczna i polisensoryczna. Powstała także sala wielofunkcyjna, kuchnia, pralnia i pomieszczenia administracyjne.

W nowym obiekcie przewidziane jest miejsce dla 195 dzieci, z czego 100 dla przedszkolaków i 95 dla dzieci żłobkowych.

– Nasz żłobek już od października otworzy się na 95 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Na pierwszym piętrze mieści się 5 fantastycznych, pięknych sal, które przygotowujemy na przyjście naszych maluchów – mówiła Karolina Szyk, dyrektor Żłobka Miejskiego nr 3.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w swoim przemówieniu przyznała, że Stalowa Wola nieustannie ją zachwyca i pozytywnie zaskakuje. – To co zobaczyłam dzisiaj to jest coś naprawdę wyjątkowego, nie tylko w skali tego województwa, ale w skali naszego kraju. Wszystko co robimy my dorośli, robimy dla tych najmłodszych, to jest nasza przyszłość. Każdemu rodzicowi zależy, żeby dziecko wtedy kiedy rodzic idzie do pracy mogło przebywać w bezpiecznych warunkach, w miłym miejscu, w takim, do którego dziecko będzie chciało chętnie chodzić. Jeszcze nie tak dawno przedszkoli, żłobków w Polsce po prostu nie było. Rodzice, szczególnie mamy kiedy chciały wrócić do pracy nie miały takiej możliwości, bo nie miały gdzie, zostawić dziecka. Dzisiaj tych żłobków, przedszkoli i miejsc gdzie dzieci są bezpiecznie zaopiekowane jest w Polsce naprawdę bardzo wiele. Powstają w najmniejszych miejscowościach, nawet na wsiach i to nas bardzo cieszy, bo jeżeli rodzice chcą pójść do pracy to muszą wiedzieć, że dziecko ma w tym czasie bezpieczne warunki. Obejrzałam to przedszkole i muszę państwu powiedzieć, że jestem pełna zachwytu – mówiła Elżbieta Witek.

