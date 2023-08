Poznaj Gang Bulwiaków w Magicznych Ogrodach 2 i 3 września! Tej imprezy nie rozkręcą łobuziaki, ale pracowite i pomocne Bulwiaki! Czeka nas wspólne muzykowanie, rodzinne gry i zabawy oraz ciekawe pokazy dla dzieci! Poznaj Gang Bulwiaków 2 i 3 września. Wyrwij się z miasta i zakończ z nami wakacje!

Ciesz się chwilą i muzyką z rodziną!

W pierwszy weekend września w Magicznych Ogrodach będzie głośno i radośnie! Czeka Was mnóstwo muzycznych wrażeń i zabaw doskonałych dla dzieci oraz rodziców. Z koncertami zaprezentuje się Bulwiaczka Dona. Jej piosenki to prawdziwa gratka dla maluchów! Dla rodziców zaś to sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa… Przeżyj z nami chwile pełne wzruszeń i radosnych wspomnień.

Żegnamy się z wakacjami, ale nie z latem! Pogoda nam sprzyja, a atmosferę podczas tej rodzinnej imprezy dodatkowo rozgrzeją występy Bulwiakowej Orkiestry! Wspólne muzykowanie zapewni nam mnóstwo frajdy.

Korzystaj z ostatnich dni wakacji na całego! W naszym janowieckim parku rozrywki znajdziesz co nie miara! Jakie atrakcje czekają poza muzycznymi wrażeniami?

Ruszaj po przygody!

Baw się beztrosko z najbliższymi i baśniowymi przyjaciółmi! Możesz się spodziewać gier i zabaw dla miłośników aktywności oraz ciekawych pokazów. Żonglerskie popisy zaprezentuje Bulwiak Jacek. Lubisz jeździć Bulwiakową Kolejką po Kwiatowej Dolinie? A gdyby tak wyruszyć w tę piękną podróż już na Dziedzińcu? Dzięki pomysłowym zabawom i animacjom przekonasz się, że w podróży najważniejsze jest bycie tu i teraz. Stwórz z nami nowe rodzinne wspomnienia przy radosnych dźwiękach muzyki!

Zgarnij prezent dla Przyjaciół Magicznych Ogrodów!

Masz już bilet wstępu do naszego rodzinnego parku tematycznego? Jeśli nie, mamy niespodziankę! Tylko do niedzieli włącznie kupisz go przez Internet taniej aż o 20%! Możesz go zrealizować już w ten weekend lub w dowolny weekend sezonu, do ósmego października. Nie czekaj dłużej, baw się z Gangiem Bulwiaków i ciesz się ostatnimi chwilami wakacji!

