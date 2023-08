Witrektomia tylna – to nowość wśród operacji przeprowadzanych w Oddziale Okulistycznym SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Co istotne, przeprowadza je osobiście jeden z najlepszych chirurgów okulistów w Polsce – prof. Robert Rejdak.

Witrektomia tylna to operacja przeprowadzana w tylnym odcinku gałki ocznej, na ciele szklistym i siatkówce. Istnieje wiele wskazań do wykonania witrektomii, a są to m.in.: odwarstwienia siatkówki, wylewy krwi do ciała szklistego, zapalenie wnętrza gałki ocznej, powikłania po chirurgii zaćmy, urazy gałki ocznej, czy retinopatia cukrzycowa.

I właśnie pierwszy pacjent, który w lipcu przeszedł w stalowowolskim szpitalu operację witrektomii tylnej zmagał się z zaawansowaną retinopatią cukrzycową. Schorzenie to dotyka chorych cierpiących na cukrzycę, powodując uszkodzenie najmniejszych naczyń krwionośnych znajdujących się w siatkówce oka i generuje całą kaskadę zmian patologicznych w narządzie wzroku. – Powikłania cukrzycowe bardzo często są przyczyną obniżonej ostrości wzroku, a to utrudnia poruszanie się i chory wymaga praktycznie stałej opieki drugiej osoby. Leczenie powikłań ocznych w przebiegu cukrzycy przeprowadza się w zależności od stanu klinicznego. W maju wprowadziliśmy Program Lekowy leczenia cukrzycowego obrzęku plamki, ale są przypadki, które wymagają też wcześniejszej operacji. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania choroby i odpowiedzi na wprowadzone leczenie. Operacje witrektomii tylnej są wykonywane nie we wszystkich ośrodkach, a co za tym idzie –czas oczekiwania na operację też nie jest krótki. Dzięki wprowadzeniu tej procedury w naszym szpitalu, pacjenci ze Stalowej Woli, powiatu stalowowolskiego, a nawet z całego regionu będą mieli ułatwiony dostęp do tego typu leczenia. Muszę jednocześnie podkreślić, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie zrealizowany pod koniec ubiegłego roku zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla naszego oddziału, który jest niezbędny do tego typu operacji. Przede wszystkim jednak kluczowe okazało się nawiązanie współpracy z prof. Robertem Rejdakiem, który osobiście przeprowadził pierwszą operację witrektomii w Oddziale Okulistycznym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli i będzie przeprowadzał kolejne – mówi Anna Schossler, lekarz kierujący stalowowolskim Oddziałem Okulistycznym.

Prof. Rober Rejdak to jeden z najlepszych chirurgów okulistów w kraju, jest kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej i Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także przewodniczącym Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Prowadzi kursy w zakresie chirurgii oka w wielu ośrodkach polskich i zagranicznych. – Pozyskanie do współpracy tak wspaniałego i uznanego w świecie medycyny fachowca, to dla naszego szpitala duży sukces. Staramy się stale wprowadzać coraz to nowsze procedury medyczne, tak aby poszerzać zakres usług naszego szpitala i ułatwiać życie mieszkańcom, sprawiając, że nie muszą szukać specjalistycznej opieki lekarskiej w innych miastach. Przypomnę, że w ciągu zaledwie ostatniego roku: uruchomiliśmy Centrum Zdrowia Psychicznego, a także Pododdział Neurochirurgii, uzyskaliśmy II – wyższy stopień referencyjny dla oddziałów Neonatologicznego i Ginekologiczno-Położniczego, uruchomiliśmy Poradnię Pulmonologii Dziecięcej, czy teraz właśnie – wprowadziliśmy nowe operacje okulistyczne przy współpracy z prof. Rejdakiem. To najlepszy dowód na to, że nasz szpital stale się rozwija – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Przy okazji wprowadzenia do oferty oddziału procedury witrektomii tylnej, lekarz kierujący stalowowolską okulistyką ma prośbę do lekarzy diabetologów. – Prosimy o kierowanie do naszej poradni pacjentów na konsultację okulistyczną, a szczególnie wtedy, kiedy w wywiadzie słyszą od nich skargi na słabe widzenie – jednego czy obu oczu. Usunięcie na przykład tzw. „starego” krwotoku z ciała szklistego poprawia widzenie do poziomu tzw. użytecznej ostrości wzroku. My, lekarze – okuliści, z doświadczenia wiemy, że takie oko może być jedynym, które umożliwi funkcjonowanie w życiu. Warto o to zadbać, ponieważ nie mamy pewności, że lepiej widzące oko zawsze ”będzie dobrze widziało” i nie dotknie go żadna choroba – mówi Anna Schossler

Źródło: https://www.szpital-stw.com/