Pierwszej wygranej swojego zespołu doczekali się kibice Wichrów Rzeczyca Długa. Bramkę na wagę zwycięstwa nad Juniorem Zakrzów zdobył Marcin Zygmunt, dobijając piłkę po uderzeniu Jakub Turka z rzutu karnego i obronie bramkarza gości.

W Jastkowicach Bukowa przegrywała z Unią Skowierzyn po pół godzinie 0:2, ale rzutem na taśmę zdołała uratować punkt. W doliczonym czasie gry do siatki trafił Grzegorz Szymanek. Trzy „oczka” dopisał Słowianin Grębów. Jedenastka treneraTomasza Telki pokonał ostatni zespół ligowej tabeli San Wrzawy i zajmuje fotel lidera grupy I.

W grupie II już 14 bramek w rozgrywkach stracił Retman, a to przecież dopiero początek sezonu. W 3. kolejce strzelecki trening w spotkaniu z drużyną z Ulanowa urządziła sobie Ceramika Harasiuki.

Pierwszej porażki doznał KS Podwolina. Dwutygodniowy lider przegrał u siebie z Łęgiem Stany. Goście prowadzili do przerwy 2:0 (obydwie bramki zdobył Dawid Ryś). W 82. minucie miejscowi złapali kontakt, kiedy do siatki Łęgu piłkę skierował Daniel Cichoń, jednak wyrównującej bramki nie byli już w stanie zdobyć. W końcówce spotkania goście zadali ostateczny cios. Do bramki Podwoliny skierował piłkę Bieńko.

Wyniki 3 kolejki:

Grupa I: Kolejarz Knapy – Olimpia Pysznica 2:3 (0:1), Wójciak, Bogdan – Bartosiak, Pchełka, Dybka, Słowianin Grębów – San Wrzawy 2:1 (1:0), Gąsiorowski, Nieradka – Lasota, Wichry Rzeczyca Dł. – Junior Zakrzów 1:0 (1:0), Zygmunt, LZS Żabno – LZS Wola Rzeczycka 1:3 (1:1), Jurek – Skrzypek, Chamot, Stańkowski, Sokół Hucisko – LZS Jadachy 1:2 (1:0), Turbiarz – M.Wolan 2, Bukowa Jastkowice – Unia Skowierzyn 2:2 (1:2), Dziura, Szymanek – Zając, Nowak, Czarni Lipa – Wisan Skopanie – goście nie dojechali na mecz.

Tabela za www.regiowyniki.pl

4. kolejka, 2 września: Junior – Żabno (16), Wola Rz. – Sokół (17), Jadachy – Bukowa (16), Knapy – Słowianin (17), 3 września: Olimpia – Wisan (17), Unia – Czarni (17), San – Rzeczyca Dł. (17)

Grupa II. San Wierzawice – Brzyska Wola 0:1 (0:0), Staroń, Podlesianka – Górnovia 2:3 (0:1), Czechowicz, Kowalski – Piersiak, Majka, Chorzępa, Sokół Hucisko – Advit Łętownia 1:2 (0:2), Płachciak – Kruczkowski, Szewc, KP Podwolina – Łęg Stany 1:3 (0:2), D.Cichoń – Ryś, Bieńko, Staromieszczanka – Francesco Jelna 5:3 (4:1), M.Baj 4, Muskus – Miazga, Padowski, Wośko, Ceramika Harasiuki – Retman Ulanów 5:1 (1:0), Pieróg 2, Jednacz 2, Kopacz – Jabłoński, KS Sarzyna – Unia Nowa Sarzyna 0:0.

Tabela za www.regiowyniki.pl

4. kolejka, 2 września: Jelna – Harasiuki (16.30), Górnovia – Hucisko (17), 3 września: Brzyska Wola – Retman (11), San – Podlesianka (15), Stany – Staromieszczanka (17), Advit – Sarzyna (17), Unia – Podwolina (17.30).