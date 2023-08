W dniu 29 sierpnia w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli odbyła się konferencja zorganizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu oddział w Tarnobrzegu, w trakcie której miało miejsce przekazanie decyzji o finansowym wsparciu inwestycji w nowym projekcie modernizacyjnym realizowanym przez spółkę Bagpak na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– To wsparcie oczywiście będzie sprowadzać się do zwolnienia z podatku CIT. Ono w przypadku terenu Stalowej Woli stanowi 50 proc. deklarowanych nakładów inwestycyjnych. To jest kwota podatku, z którego będzie mógł zostać zwolniony przedsiębiorca w momencie kiedy ten obowiązek podatkowy powstanie – mówił Tomasz Miśko, dyrektor ARP, oddział w Tarnobrzegu.

Bagpak Polska Sp. z.o.o. specjalizuje się w produkcji różnego typu puszek do napojów gazowanych, piwa czy napojów energetycznych. Spółka jest w Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej jedynym reprezentantem branży opakowań metalowych, funkcjonuje na rynku od 2008 roku.

– Jesteśmy spółką z polskim kapitałem. Jesteśmy jedynym producentem opakowań jednostkowych w tarnobrzeskiej strefie. Nasze produkty można znaleźć na rynku polskim ale również na rynku zagranicznym. Dzięki wsparciu będziemy mogli dalej inwestować w rozwój naszej fabryki. Obecnie zatrudniamy 260 specjalistów wysokiej klasy. Dzięki inwestycji będziemy mogli powiększyć nasze zdolności produkcyjne, co pozwoli nam dalej prężnie rozwijać się na rynku zagranicznym i kontynuować naszą ekspansję na cały świat – mówił Paweł Turek, prezes Bagpak Polska Sp.z o.o.

Wtorkowe spotkanie było też okazją do podsumowania 5 lat funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji. W trakcie minionych 5 lat Tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu zarządzający TSSE Euro-Park Wisłosan udzielił 14 firmom z terenu powiatu stalowowolskiego 17 decyzji o wsparciu w ramach rządowego programu PSI. Decyzje te uprawniają przedsiębiorców do zwolnień podatkowych.

– ARP jest zobowiązana do tego aby realizować gospodarczą strategię obecnego rządu. A tą gospodarczą strategią rządu PiS jest odpowiedzialny rozwój, który polega na tym, aby stwarzać warunki do inwestowania, a także wspierać merytorycznie, prawnie i finansowo wszystkich tych, którzy chcą zainwestować albo chcą rozwijać swoje działalności gospodarcze – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wspominał także o przepisach prawa, które zostały wdrożone od 2018 roku. – Wówczas rząd Prawa i Sprawiedliwości założył, że cała Polska będzie strefą ekonomiczną, że nie będziemy wyróżniać punktowo poszczególnych miejsc, tylko stworzymy warunki do tego, aby inwestować w każdym jednym miejscu naszego kraju – mówił Rafał Weber.