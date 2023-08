Miasto Stalowa Wola przygotowuje się do modernizacji ulicy Wolności. Przetarg na to zadanie został już ogłoszony. Magistrat na oferty w postępowaniu czeka do 11 września.

– Ulica Wolności jest historyczna. W roku 85-lecia miasta Stalowej Woli ma dla nas szczególne znaczenie dlatego, że to właśnie od tej historycznej ulicy rozpoczęła się budowa miasta Stalowej Woli, to tutaj budowniczowie COP, miasta Stalowej Woli, kładli pierwsze fundamenty pod budowę naszego miasta, pod budowę ośrodka przemysłowego – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Modernizacji poddana zostanie cała ulica Wolności. W ramach zadania planowana jest wymiana całej konstrukcji drogi, podbudowy, wymiana nawierzchni, budowa nowych ciągów pieszych w stylizowanej kostce klinkierowej, tak aby nawiązywać do czasów budowy Stalowej Woli. – Do tego pozostanie zupełnie zachowana zieleń, która dzisiaj jest na ulicy Wolności, a więc linie krawężników dzisiejszych ciągów pieszych nie zostaną rozszerzone. Chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że historyczny charakter ulicy, linie tej ulicy nie zostaną zmienione – mówił Lucjusz Nadbereżny.

W ramach zadania zaplanowano wymianę oświetlenia, lampy uliczne stylizowane będą na modernistyczne. Mimo planowanego remontu liczba miejsc parkingowych, ani układ parkowania na tym obszarze nie zmieni się, z uwagi na zachowanie tożsamości tego miejsca.