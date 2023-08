Stalowowolski magistrat po raz drugi ogłosił przetarg na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowa w Stalowej Woli. Przetarg ogłoszono w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oferty można składać do 18 września.

Zadanie obejmie przebudowę ulicy osiedlowej Jana Pawła II na Pławie na odcinku blisko 15 km. Remont zaplanowano na odcinku biegnącym od wjazdu ul. Poniatowskiego i KEN przy nowym żłobko-przedszkolu do Centrum 4 i wyjazdu do Jana Pawła II oraz dalej do wyjazdu przy Bazylice do Popiełuszki i ronda przy Lidlu na Poniatowskiego. To olbrzymie zadanie obejmie przebudowę wszystkich sieci podziemnych, nowe miejsca parkingowe, chodniki, nowe nasadzenia oraz energooszczędne oświetlenie ledowe.

Miasto na realizację tego zadania otrzymało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ponad 13,5 mln zł.