W Kamieniu w meczu beniaminków 4 ligi lepszy okazał się ten z Lubaczowa. Jeden z kandydatów do awansu zanotował trzecie zwycięstwo i objął przodownictwo w ligowej tabeli.

W pierwszej połowie padła jedna bramka. Zdobył ją Jakub Lorenc, po zagraniu od najskuteczniejszego piłkarza ubiegłego sezonu w 4 lidze, Szymona Dziadosza, który trafił do zespołu z Lubaczowa z Karpat Krosno. Tuż przed przerwą szansę na wyrównanie miał Marcin Dec, lecz świetnie zachował się w bramce Tomasz Siryk. Wcześniej gospodarze domagali się „jedenastki” za zagranie ręką jednego z zawodników Pogoni-Sokoła w polu karnym, ale sędzie inaczej zinterpretował to zdarzenie i nie wskazał na „wapno”.

Po przerwie lubaczowianie podkręcili tempo i efektem tego były trzy kolejne gole. Dwa w krótkim odstępie czasu zdobył Dziadosz, a wynik ustalił w doliczonym już czasie gry, Jakub Szczybyło.

W naszej drużynie zabrakło z powodu kontuzji dobrze spisującego się we wcześniejszych meczach Patryka Maruta. Jutro (środa, 30 sierpnia) zespół trenera Łukasza Chmury zagra na wyjeździe ligowy mecz z JKS-em, a w niedzielę podejmie Lechię Sędziszów Młp.

SOKÓŁ KAMIEŃ – POGOŃ-SOKÓŁ LUBACZÓW 0:4 (0:1)

0-1 Jakub Lorenc (14), 0-2 Szymon Dziadosz (64), 0-3 Szymon Dziadosz (69), 0-4 Kakub Szczybyło (90+3).

SOKÓŁ: Siudak – Konefał (46 Gdowik), Zbyradowski, Piekut (75 Gnatek), Rychel (65 Podolak) – Stępniowski (65 Synoś), Podstawek (82 Kwiatkowski), Tłuczek (87 Partyka) – Dec, Piechniak, Majka.

POGOŃ-SOKÓŁ: Siryk – Hojdak (58 Matofij), Gul, Duda, Basznianin (65 Rop), Rębisz (72 Hawrylak), Dziadosz, Roslyakov, Gliniak (78 Sitek), Fedan (85 Szczybyło), Lorenc (68 Grabowski).

Sędziował Przemysław Bieniasz (Rzeszów). Żółte kartki: Rychel, Piekut, Gdowik, Partyka – Matofij, Hawrylak.

W pozostałych meczach 4. kolejki: Resovia II – Korona 6:0 (1:0), Polonia – Sokół KD 3:3 (1:0), Legion – Stal Ł. 3:1 (0:1), Stal II Rz. – Ekoball 3:3 (1:1), Igloopol – Głogovia 1:3 (1:1), Izolator – Lechia 5:1 (4:0), Cosmos – JKS 5:2 (2:0), Błękitni – Wisłok 0:0.