Przez dwa dni, w sobotę i niedzielę (26-27 sierpnia) w małej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej rozgrywany był IV Międzynarodowy Puchar Karpat im. Lucjana Treli w Stalowej Woli. Poprzedził go mecz boksu olimpijskiego Podkarpackie – Lubelskie.

Po trzech latach organizowania bokserskich walk na wolnym powietrzu – w ringu ustawionym na tarasie Miejskiego Domu Kultury lub w amfiteatrze na Centralnym Placu Zabaw Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli – memoriał Lucjana Treli, największego sportowca w historii Stalowej Woli, 5-krotnego mistrza Polski w boksie w wadze ciężkiej, olimpijczyka z Meksyku w roku 1968, wrócił do… domu. To właśnie w hali przy Hutniczej odbyło się najwięcej walk w historii funkcjonowania bokserskiej sekcji Stali Stalowa Wola.

W ubiegłym roku padł w stalowowolskim memoriale rekord pod względem ilości pojedynków. Pierwszego dnia stoczono 33 walki, w tym 28 półfinałowych i 5 finałowych, natomiast drugiego dnia odbyło 26 walk finałowych. Łącznie widzowie mogli zobaczyć w akcji ponad 100 pięściarzy różnych kategorii wiekowych o różnym stopniu zaawansowania.

W tym roku aż tak dobrej frekwencji jak przed rokiem nie było. Okazało się, że ostatni weekend wakacji nie jest odpowiednim terminem do organizowania dwudniowych zmagań i na pewno organizatorzy memoriału wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski na przyszłość. Ale nie było aż tak źle żeby robić tragedię. Stalowowolski turniej wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem jest udział zawodników i zawodniczek ze Słowacji oraz Rumunii, a ponadto, tradycyjnie już liczne reprezentacje wystawiły Stal Rzeszów oraz Iryda Mielec.

Podkarpackie wygrywa dwoma „oczkami”

Tegoroczne zmagania rozpoczął meczu boksu olimpijskiego Podkarpackie – Lubelskie. Odbyło się 8 walk. W trzech kategoriach przyznane walkowery. Punkty bez walki wywalczyli: Jerzy Armata (Podkarpackie) w kategorii kadeta w wadze 80+, Vanessa Budynkiewicz (Lubelskie) w kategorii kadetek – waga 80+ oraz Adrian Lipiński (Podkarpacie) w kategorii U-12 w wadze do 60 kg.

W kategorii kadetek, w wadze do 75 kg Julia Toporowska ze Stali Stalowa Wola Boxing Team, przegrała jednogłośnie na punkty z Darią Skubiszewską z Gwarka Łęczna. W kwietniu podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Boksie w Wałczu, w pojedynku o „złoto” także górą była pięściarka z Łęcznej. Wtedy wygrała 4:1.1:4.

W pozostałych walkach (na pierwszym miejscu reprezentanci Podkarpacia), młodzicy 63 kg: Hubert Anton – Filip Czuchryta 3:0, 70 kg, Yulij Klizhenko – Bartosz Czuchryta 3:0, kadeci, 57 kg: Jan Stulin – Kacper Frymus 0:3, 60 kg: Patryk Dudek – Jan Nastaj – wygrana zawodnika Irydy Mielec przez RSC w I rundzie, 63 kg: Daniel Łysenko – Norbert Kowalski 2:1, junior, 67 kg: Roman Golets – Kacper Chachaj 3:0, młodzieżowiec, +92 kg: Adam Tutak – Paweł Nowaczyński 3:0). Mecz zakończył się zwycięstwem Podkarpacia 12:10.

Przekonywujące zwycięstwo Julii Toporowskiej

Memoriałowe zmagania rozpoczęły zwycięska walka Alana Bartoszewskiego z Wisłoka Rzeszów nad Dawidem Szychowskim z Samuraja Sanok. Później odbyło się jeszcze 13 walk, z czego 7 półfinałowych i 6 finałowych.

Stal Stalowa Wola Boxing Team wystawił pięciu zawodników. Niestetym, wszyscy przegrali swoje walki. W kategorii kadetek w wadze do 48 kg Amelia Stępień uległa Dianie Szelest z Paco Lublin 0:3, w kategorii młodzika, waga do 60 kg, Filip Wojtyna przegrał z Sebastianem Cyganem ze Stali Rzeszów 0:3, w kategorii kadeta, waga do 75 kg Szymon Koziński musiał uznać wyższość Bartosza Kurosia ze Stali Rzeszów o:3, a Kacper Krawiec przegrał przez AB w III rundzie z Rumunem Isti Szucsem z Basi Box Salonta.

W niedzielę odbyło się 14 walk. W tym dniu mieliśmy tylko jednego naszego rodzynka w ringu. Była nią Julia Toporowska. W trzeciej walce dnia wicemistrzyni Polski młodziczek pokonała 3:0 Emilię Tatu z Basi Box Salonta. Rumunka, medalistka swojego kraju, lepiej weszła w tę walkę, jednak z każdą upływającą minutą uwidoczniła się przewaga Julii. Zawodniczka Stali kontrolowała przebieg walki do samego końca.

W zgodnej opinii sędziów oraz trenerów wszystkich ekip, najlepszą walką było starcie Wioletty Ptak z Morsów Dębica z Rumunką Roksaną Hamzą w kategorii juniorek w wadze do 52 kg. Także pojedynki zamykające memoriał, w najcięższych kategoriach wagowych, dostarczyły sporo emocji. W obydwu wystąpili pięściarze Samuraja Sanok.

Organizatorem memoriału było Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team oraz Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski.

Wyniki niedzielnych walk finałowych, zwycięzcy na pierwszym miejscu

U-12 42 kg: Sebastian Gajda (Gimnasion Boguchwała) – Dawid Szychowski (Samuraj Sanok) 3:0, kadet 60 kg: Julita Kanach (Iryda Mielec) – Michalina Kotyza (BBB Bijące Serca Krakowa) 2:1, kadet 75 kg: Julia Toporowska (Stal Stalowa Wola Boxing Team) – Emilia Tatu (Basti Box Salonta) – 3:0, junior 52 kg: Wioletta Ptak (Morsy Dębica) – Roxana Hamza (Basti Box Salonta) 2:1, U-12 52 kg: Adrian Lipiński (Gimnasion Boguchwała) – Miko Mario (Miko Fit Box, Słowacja) 3:0, kadet 54 kg: Artur Kowalczuk (Stal Rzeszów) – Andreas Burda (Miko Fit Box) 3:0, kadet, 57 kg: Jan Stulin (Stal Rzeszów) – Antoni Zawadzki (Stal Rzeszów) 3:0, kadet 60 kg: Patryk Dudek (Iryda Mielec) – Andrei Marcu (Basti Box Salonta) – walkower, kadet 66 kg: Aron Gieroń (Stal Rzeszów) – Ilia Shapkyn (Morsy Dębica) 2:1, kadet 66 kg: Samulek Kulik (Stal Rzeszów) – Karol Garbacik (Stal Rzeszów) 3:0, junior 67 kg: Maksymilian Wąsacz (Stal Rzeszów) – Marian Onuta (Basti Box Salonta) – walkower, junior 75 kg: Kacper Byjoś (Gimnasion Boguchwała) – Szust Isti (Basti Box Salonta) walkower, młodzieżowiec 80 kg: Michał Pechrzała (Morsy Debica) – Bartosz Bukład (Samuraj Sanok) 3:0, młodzieżowiec +92 kg: Adam Tutak (Samuraj Sanok) – Wiktor Bartnik (BBB Bijące Serca Krakowa) 3:0.

Najlepszy młodzik – Cyprian Gogan (Basti Box Salonta), najlepszy kadet – Bartosz Kuroś (Stal Rzeszów), najlepszy junior – Isti Szucs (Basti Box Salonta), najlepszy młodzieżowiec – Michał Pierzchała (Morsy Dębica), najlepszy zawodnik – Adam Tutak (Samuraj Sanok), najlepsza zawodniczka – Julia Toporowska (Stal Stalowa Wola Boxing Team), najlepszy zawodnik zagraniczny – Cyprian Gogan (Basti Box Salonta), najładniejsza walka – Wioletta Ptak (Morsy Dębica) – Roxana Hamza (Basti Box Salonta), najlepsza drużyna – Iryda Mielec.

Patronat nad turniejem: Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego, Lucjusz Nadbereżny – prezydent Stalowej Woli, Stanisław Sobieraj – przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli, Janusz Zarzeczny – starosta powiatu stalowowolskiego.