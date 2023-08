W niedzielę 27 sierpnia w Antoniowie odbyły się dożynki Gminy Radomyśl nad Sanem. Wspólne świętowanie rozpoczęło się msza świętą w intencji rolników z udziałem Orkiestry Dętej z Radomyśla nad Sanem. Tego dnia nie zabrakło smacznej strawy oraz występów lokalnych grup artystycznych. Wieczorem odbyły się koncerty oraz występ kabaretu „Czwarta fala”.

– Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt nie tylko dla rolników, ale także dla każdego mieszańca wsi. Wyrażamy w ten dzień radość z zebranych po ciężkiej pracy plonów. Chciałoby się powiedzieć, że dobrze byłoby odpocząć po żniwach, ale jak wiemy praca w gospodarstwie rolnym nie kończy się wraz ze zbiorem zbóż. Niemniej jednak to właśnie zboże zebrane latem jest ukoronowaniem ciężkiej pracy rolnika, z niego powstaje chleb, będący symbolem dostatku i sytości. Z niego powstają też na dzień święta plonów wieńce dożynkowe, w których zawiera się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale także wdzięczność za udane zbiory. W tych wieńcach tli się też tęsknota, do pielęgnowania narodowej tradycji. O przywiązaniu do narodowych obrzędów niech świadczy fakt, że dożynki istnieją już w naszej tradycji od pięciu stuleci – mówił Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Podczas niedzielnej uroczystości uczestnicy imprezy mogli podziwiać 13 wieńców dożynkowych z: Rzeczycy Długiej, Chwałowic, Musikowa, Chwałowic – Popowic, Witkowic, Radomyśla, Orzechowa, Dąbrówki Pniowskiej, Pniowa, Antoniowa, Rzeczycy Okrągłej, Woli Rzeczyckiej i Żabna.

Na niedzielne spotkanie organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, były występy artystyczne, pyszne jadło, zabawy dla dzieci oraz wieczorne koncerty.