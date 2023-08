Bez drukowania i bez konieczności przynoszenia. Od 1 lipca skierowania do sanatoriów w Polsce są wystawiane już tylko w formie elektronicznej.

– E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest automatycznie przesyłane do odpowiedniego oddziału NFZ już w momencie wystawienia. Pacjent nie musi więc pilnować terminów i przynosić papierowego wydruku skierowania do oddziału. Dzięki automatycznemu zapisowi załatwienie formalności staje się szybsze i bardziej efektywne – mówi Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co się dzieje ze skierowaniem po wystawieniu przez lekarza?

Po zarejestrowaniu w systemie, skierowanie jest rozpatrywane przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, zatrudnionego przez NFZ. Ma on 30 dni na zakwalifikowanie pacjenta na leczenie lub odrzucenie jego skierowania z powodów medycznych, liczone od daty rejestracji skierowania w systemie. Jeśli je zatwierdzi, to przekaże do systemu informację o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia i przewidywanym okresie oczekiwania. W przypadku zaś braków w skierowaniu, poprosi lekarza kierującego na leczenie o jego uzupełnienie. Powiadomienie o przyznaniu miejsca i terminie turnusu przyszły kuracjusz otrzyma na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, a także w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą.

Jakie szczegóły e-skierowania znajdują się w IKP?

E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe to dokument, którego – w odróżnieniu od papierowej wersji nie da się zgubić. W każdej chwili pacjent ma do niego dostęp na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz w aplikacji mojeIKP. W zależności od etapu procedowania e-skierowania Pacjent znajdzie tam wszystkie niezbędne informacje. W przypadku pozytywnej decyzji będą to m.in.: orientacyjny czas oczekiwania, miejsce w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, a także nazwa uzdrowiska i jego adres. Można znaleźć tam także historię poprzednich e-skierowań, a rodzicowi umożliwiono śledzenie historii leczenia dzieci.

Czy papierowe skierowania będą dopuszczalne?

Wprowadzenie elektronicznych skierowań nie wyklucza sytuacji, w której lekarz użyje papierowej formy skierowania. Stanie się tak, gdy skierowanie dotyczy leczenia uzdrowiskowego poza granicami kraju lub lekarz nie ma dostępu do internetu, a więc do systemu e-zdrowie. Gdy zatem lekarz nie będzie miał możliwości wysłać elektronicznego skierowania, w wyjątkowych sytuacjach wersja papierowa będzie uznawana. Warto aby lekarz wystawiając papierową wersję skierowania, napisał dlaczego to robi lub jakie były przeszkody wystawienia elektronicznego dokumentu. Jedno zdanie pozwoli bezproblemowo przyjąć wniosek również w takiej formie.

Jak wygląda Podkarpacka statystyka?

Mimo, że e-skierowania obowiązują od 1 lipca, to już od połowy marca tego roku, można je było wystawiać w systemie elektronicznym. W tym czasie prowadzone były szkolenia dla Lekarzy, aby bezproblemowy rozpocząć pracę w programie. Do tej pory elektronicznych skierowań wpłynęło 763.

W tym roku Podkarpacki NFZ wysłał na leczenie uzdrowiskowe 9650 Pacjentów, a przed końcem wakacji wyjedzie kolejnych 6750 osób. Większość jeszcze na podstawie skierowań papierowych wystawianych w ostatnich miesiącach. Oznacza to, że w tym roku z takiej formy leczenia i rehabilitacji skorzysta około 16,5 tys. mieszkańców naszego województwa. Ta liczba to około 60 tysięcy kartek papieru, gdyż do skierowania dołączanych jest na ogół kilka kartek dodatkowych informacji – to stos o wysokości prawie 7 metrów!

Tylko dzięki tym 763 elektronicznym skierowaniom zaoszczędzono 5 ryz papieru! Elektroniczne skierowania to zatem nie tylko ułatwienie dla Pacjentów i Lekarzy, ale także olbrzymia oszczędność papieru i wody, która służy do jego wyprodukowania.