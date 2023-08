Czy ktoś wyobraża sobie dożynki bez wieńców dożynkowych? Ten tradycyjny symbol jest zawsze obecny na takich wydarzeniach, a konkurs na najpiękniejszy wieniec budzi ogromne emocje. W tym roku w powiecie niżańskim wygrało dzieło rąk pań z KGW Jeżowe.

Za nami jubileuszowe XXV Dożynki Powiatu Niżańskiego. Jednym z punktów programu był konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego. Wzięło w nim udział 19 (?) wieńców wykonanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia. Wszystkie dzieła były prezentowane przed sceną, więc każdy mógł im się dobrze przyjrzeć. Część z nich miała tradycyjny charakter, czyli kształt przypominający koronę. Według etnografów, tak właśnie powinien wyglądać wieniec dożynkowy: proporcjonalna korona – nawiązująca do symboli królewskich – zbudowana z czterech, sześciu lub nawet ośmiu ramion. Na jej szczycie winno się zamieścić symbol religijny, na przykład krzyż lub hostię. Do uwicia wieńca należy użyć zbóż: żyto, pszenicę, jęczmień, owies. Można dodać kwiaty polne i ogrodowe, zioła, warzywa, owoce. To co rośnie na naszych polach i w ogródkach, bez ozdób plastikowych, kwiatów z kwiaciarni albo owoców południowych. Elementy najlepiej łączyć lnianymi sznurkami i nićmi.

Oprócz wieńców mocno osadzonych w tradycji, na każdych dożynkach można podziwiać także dzieła bardziej nowoczesne. Te kompozycje nie podlegają żadnym zasadom, więc przy ich tworzeniu puszczane są wodze fantazji. Każdy wieniec, nie ważne tradycyjny czy nowoczesny, to przede wszystkim symbol podziękowania za plony.

(it)