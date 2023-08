Jutro (sobota, 26 sierpnia) „Stalówka” rozegra kolejny ligowy mecz na swoim stadionie. Przy Hutniczej zamelduje się najbardziej utytułowana piłkarska drużyna Warmii i Mazur – Stomil Olsztyn.

Założony w 1945 roku klub przez osiem sezonów reprezentował swój region w ekstraklasie. Największym jego sukcesem było zajęcie 6. miejsce w sezonie 95/96. Rok wcześniej w ze Stomilem rywalizowała w ekstraklasie nasza Stal. W Stalowej Woli wygrała nasz zespół 2:1, w Olsztynie był remis 1:1. Po raz ostatni stomilowcy gościli na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w sezonie 2001/02.

Stomil dwukrotnie awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski i i zdobył mistrzostwo Polski juniorów do lat 19 w roku 1974 i wicemistrzostwo juniorów do lat 17 w roku 2003.

Byli też tam nasi!

W Stomilu występowało wielu świetnych piłkarzy, reprezentacji Polski, m.in. Sylwester Czereszewski, Tomasz Sokołowski, Janusz Kupcewicz, Cezary Kucharski, Jacek Chańko, Daniel Dylus, Rafał Kaczmarczyk, Zbigniew Miłkowski, Bogusław Oblewski, Kazimierz Sidorczuk, Piotr Tyszkiewicz, Adam Zejer, Łukasz Załuska. Są też tacy stomilowcy, którzy w trakcie swojej kariery reprezentowali i naszą Stal: Dariusz Jaskulski, Paweł Holc, Paweł Gadziała, Abel Salami…

Przy Hutniczej nigdy jeszcze nie wygrali

Do tej pory Stal mierzyła się o ligowe punkty ze Stomilem dwunastokrotnie. Pięć meczów zakończyło się zwycięstwem „zielono-czarnych”, pięć remisem, a tylko w dwóch górą była drużyna z Olsztyna. Bilans bramkowy: 23:15 dla Stali.

W Stalowej Woli przy Hutniczej obydwie jedenastki spotkały się sześciokrotnie. Stomil nigdy na stadionie Stali nie wygrał. Pięć razy schodził z boiska pokonany, a tylko raz udało mu się zdobyć punkt, remisując 1:1.

Ostatnie spotkanie obydwu drużyn odbyło się na wiosnę 2012 roku w II lidze i zakończyło wygraną „Stalówki” 2:1. Pierwsza bramka dla naszej drużyn padła po samobójczym trafieniu Pawła Baranowskiego, a drugą zdobył Michał Kachniarz. Trenerem naszej drużyny był wówczas Mirosław Kalita, a Stomilu Bogusław Kaczmarek.

W czerwcu byli o krok od I ligi

W ubiegłym sezonie Stomil do samego końca bił się o I ligę. Zajął na koniec sezonu 4. miejsce i awansował do baraży. W półfinale pokonał Wisłę Puławy 3:1, a w finale uległ Motorowi Lublin w rzutach karnych 1:4. W regulaminowym czasie gry był remis 1:1.

Ten sezon jedenastka trenera Patryka Czubaka (objął drużynę w czerwcu tego roku) rozpoczęła od porażki u siebie z rezerwami Zagłębia Lubin 1:2 (Karol Żwir). W drugim meczu olsztynianie wywieźli 3 punkty z Jastrzębia, wygrywając 2:1 (Piotr Kurbiel, Bartosz Florek), następnie, zremisowali u siebie bezbramkowo z Pogonią i tydzień później, także na swoim stadionie przegrali w Pucharze Polski z Radunią Stężyca 1:2 (Igor Kośmicki). W przedostatniej kolejce ulegli w Puławach Wiśle 1:2 (Hubert Sadowski), a w ostatniej przegrali w Łodzi 0:1.

Janusz Bucholc zastąpił Patryka Czubaka

Jeszcze przed tym meczem trener Stomilu, Patryk Czubak poprosił o rozwiązanie kontraktu z przyczyn osobistych. „Były już trener Stomilu, a wcześniej Widzewa II, ma poważne problemy rodzinne i postanowił poświęcić się swoim bliskim” – można przeczytać na stronie internetowej klubu z Olsztyna.

We wtorek został przedstawiony nowy trener Stomilu. Został nim były kapitan drużyny Janusz Bucholc. W ubiegłym sezonie pracował przez kilka miesięcy w Wigrach Suwałki.

Mecz Stal – Stomil, sobota, godzina 19, Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej przy ul. Hutniczej. Sędzia spotkanie będzie Mateusz Piszczelok z Katowic. Wcześniej nie prowadził nigdy żadnego spotkania Stali Stalowa Wola.