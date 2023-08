Dwa mecze, komplet punktów i 16 zdobytych i ani jednej straconej bramki. Taki początek sezonu notuje stalowowolskiej lidze okręgowej ŁKS Łowisko. W pierwszym meczu reprezentant gminy Kamień rozgromił w Kłyżowie San 7:0, a ostatnio rezerwę Siarki 9:0.

W rekordowo krótkim czasie zakończyła ligowe zmagania w sezonie 2023/24 drużyna beniaminka – KS Trenera Łukasza Kościelskiego Stalowa Wola. Jej pobyt w „okręgówce” zakończył się zanim się jeszcze… rozpoczął. W 1. kolejce stalowowolski zespół wystawił do gry czterech nieuprawnionych zawodników i Azalia otrzymała punkty walkowerem. Ponadto Komisja Gier utrzymała wynik z boiska, czyli 11:0 dla Azalii. W 2. kolejce KSTŁK miał podjąć na użyczonym stadionie w Jarocinie drużynę Tanwi Wólka Tanewska, ale dzień wcześniej poinformował podokręg, że nie stawi się na ten mecz. i tego samego dnia Łukasz Kościelski ogłosił, że wycofuje zespół z rozgrywek, ale bez podania konkretnej daty. A to oznacza, że jeszcze będzie mógł się „bawić” w kotka i myszkę z piłkarskimi działaczami i niektórymi drużynami.

W ostatniej kolejce do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w meczu Stali Gorzyce z Sanem Kłyżów. W drugiej połowie w ferworze walki o piłkę przy linii bocznej, odepchnięty przez rywala Nikodem Przepiórka ze Stali, wpadł w ogrodzenie i ogromnym impetem uderzył w nie głową. Wyglądało to makabrycznie. Świadkowie zdarzenia mówią, że to cud, że nic poważnego nie stało się młodemu piłkarzowi z Gorzyc.

Po dwudziestu minutach przyjechało Pogotowie Ratunkowe i zabrało Nikodema do szpitala na badania specjalistyczne. Późnym wieczorem klub z Gorzyc na swoim profilu poinformował, że piłkarzowi, na szczęście, nic nie grozi i że czuje się dobrze. Zawodnik wrócił do domu. Stal wygrała z Sanem 4:0.

Po wysokiej porażce, pierwszy komplet zdobyły rezerwy „Stalówki”, które pojechały do Azalii Zarczyckiej wzmocnione kilkoma piłkarzami z pierwszej drużyny (Iwao, Ziarko, Pikuła, Maluga, Wiktoruk) i pokonały Azalię 3:2.

Nie zawiódł swoich kibiców Sokół Nisko. Drugi mecz i druga „trójka”. Na inauguracje niżanie pokonali 3:0 Spartę w Jeżowem, a teraz takim samym rezultatem zakończył się ich potyczka z innym beniaminkiem, Jeziorakiem Chwałowice.

W najbliższej kolejce najciekawiej powinno być w Jelnej, gdzie spotkają się kandydaci do wywalczenia mistrzostwa w sezonie 23/24 i awansu; Pogoń Leżajsk i Sokół Nisko. Mecz odbędzie się w sobotę, 26 sierpnia o godz. 17.

SOKÓŁ – JEZIORAK 3:0 (2:0)

1-0 Dziopak (35), 2-0 Buczek (44), 3-0 Drelich (50)

SOKÓŁ: Konefał (68 K.Moskal) – Omuru (60 Ivakhnenko), Drelich, Stępień, Buczek (55 Kuca), Letandze, Bednarz (60 Iskra), Kelechi, Dziopak (68 Kuźnicki), Pyryt, F.Moskal (55 Serafin).

JEZIORAK: Osiński – Oczkowski, Suszek, Oźga, Marcin Kurkiewicz, Mateusz Kurkiewicz, Skwara (70 Górniak), Latawiec (65 Olszewski), Maj (68 Oskroba), Ziółkowski, Woźniak.

Sędziował Marcin Drabik (Stalowa Wola). Żółte kartki: Serafin – Ziółkowski.

ZDZIARY – KS JAROCIN 6:2 (5:1)

1-0 K.Kobylarz (12), 2-0 Łuczak (13), 3-0 R.Wojtas (20), 4-0 K.Kobylarz (26), 4-1 Chudy (32), 5-1 R.Wojtas (40), 5-2 Socha (55), 6-2 Sobiło (82)

ZDZIARY: Płoskoń – Gnidec, Cupak (53 Tabaka), Jurdziński, Urbanik (65 Machaj), Pawłowski (54 Jarosz), Siudak (70 P.Wojtas), R.Wojtas (85 Cieśla), Sobiło, K.Kobylarz (60 Gruszczyk), Łuczak.

JAROCIN: Stróż – Zadworny, Drabik, M.Szpyra, Wojtusik (46 Burdzy) – Tarka, Stelmach (85 Śnios), Oleksak (65 M.Kobylarz), Chudy – Wtorek (46 Muc), Socha.

Sędziował Tomasz Mazur (Stalowa Wola).

AZALIA – STAL II 2:3 (1:2)

1-0 Pikuła (3 – samob.), 1-1 Rębisz (20), 1-2 Wiktoruk (25), 2-2 Bieniasz (55), 2-3 Iwa (66)

AZALIA: Albrycht – Dolecki (60 Benc), Stańko, Tatarski, Ziobro, P.Florek, F.Florek (80 Krupa), Kot (70 Różycki), Sobuś (85 P.Perlak), D.Perlak, Bieniasz.

STAL: Zieliński – Naslyan, Pikuła, Ziarko (84 Łukawski), Książek (90 Chuba), Bystrek (60 Kogut), Maluga , Rębisz (60 Tofilski), Wiktoruk, Fedejko, Iwao (90 Marchut).

Sędziował Grzegorz Wilk. Żółte kartki: D.Perlak, Benc, Różycki Bystrek, Wiktoruk, Pikkuła, Książek.

W pozostałych meczach 2. kolejki:

Stal ND – Pogoń 1:3 (0:1), Sudoł – Gorzelany (samob.), Ciździel, Kruk, Łowisko – Siarka II 9:0 (6:0), Wach 2, Wiejak 2, Gumieniak 2, Jarosz 2, Kloc, Transdźwig – Sparta 4:1 (1:1), Kiljański, Nurzyński, Stąporski, Sudoł (samob.) – Kruk, Stal Gorzyce – San 4:0 (2:0), Świąder, Bernaś, Rychel, Figat, KSTŁK Stalowa Wola – Tanew 0:3 v.o. – gospodarze nie przystąpili do meczu.

tabela za www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 6 – Bieniasz (Azalia), 5 – Gumieniak (Łowisko), 4 – Jarosz (Łowisko), 3 – Łuczak (Zdziary), F.Moskal (Sokół).

3. kolejka, 26 sierpnia: Jeziorak – Transdźwig (17), Pogoń – Sokół (17), 27 sierpnia: Tanew – Azalia, San – KSTŁK, Siarka II – Stal G., Jarocin – Łowisko, Stal II – Stal ND, Sparta – Zdziary (wszystkie o 17).