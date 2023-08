Po blisko stu latach oczekiwania, w Bielinach powstanie most łączący gminę Ulanów z gminą Rudnik nad Sanem. Ma się to stać dokładnie za 21 miesięcy, a wszystko dzięki wsparciu z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które to wyniesie blisko 30 milionów złotych.

Podpisanie umowy na realizację inwestycji miało miejsce 21 sierpnia. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele władz lokalnych, rządowych oraz firmy odpowiedzialnej za budowę.

– Chciałem spełnić marzenia mieszkańców gminy, którzy będą korzystać z tego mostu, jak również tych, którzy już odeszli i ich nie ma, ale też było ich marzeniem, żeby ta inwestycja tutaj powstała. Ten most myślę, że powstanie szybko, bo od dnia dzisiejszego w 21 miesięcy ma być wybudowany, ale jak się czekało na ten most blisko 100 lat, to myślę, że dwa lata to nie jest tak długo – mówił Stanisław Garbacz, burmistrz Ulanowa.

Most nad Sanem łączący Bieliny z Rudnikiem istniał przed laty, ale kra i wysoka woda porwała drewnianą konstrukcję. Jego nowa wersja nie tylko usprawni komunikację między dwiema gminami, ale też zwiększy turystyczny zasięg regionu.

– Wraz z tym mostem będzie przedłużany ciąg rowerowo-pieszy, który wykonaliśmy od Ulanowa do Bielin. Będzie przedłużony do samego mostu, tak, żeby można było połączyć dwie gminy, gminę Ulanów z gminą Rudnik. Prowadzimy też rozmowy z gminą Krzeszów, żeby wybudować ścieżkę od Krzeszowa do Ulanowa. Rok temu też została wybudowana droga Bieliny-Bukowina-Ryczki, która łączy naszą gminę z gminą Harasiuki. Także ten most będzie łączył cztery gminy – dodał burmistrz.

Budowa mostu w Bielinach będzie kosztowała ponad 43 miliony złotych.

Nowy most o długości 190 metrów zostanie wybudowany w rejonie nieczynnej przeprawy promowej przez San. O jego specyfikacji mówił wykonawca.

– Do wykonania mamy obiekt trzyprzęsłowy z konstrukcji stalowej z przęsłem nurtowym o długości 120 metrów. Przęsło nurtowe będzie wykonane o konstrukcji łukowej. W ramach tego zadania będą wykonane dojazdy do obiektu, przy bramach dojazdu też są do wykonania mury oporowe. Całość zadania jest do zrealizowania w 21 miesiącach – zapewnił Sebastian Nowak, prezes firmy Primost Południe z Będzina.

Firma obecnie przystąpiła do prac przygotowawczych, a właściwe prace przy budowie mostu ruszą jesienią. Burmistrz Ulanowa już jednak myśli o hucznym otwarciu.