Rozpoczęła się modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Realizacją zadania zajmuje się firma z Jeżowego. Wartość zadania opiewa na to 4,29 mln zł.

Zadanie dotyczy modernizacji energetycznej i dostosowania do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli (etap I) poprzez realizację inwestycji polegającej na poprawie efektywności energetycznej budynku oraz dostosowanie do obowiązujących wymagań. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wyłoniony w przetargu wykonawca musiał opracować wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową i na jej podstawie realizuje inwestycję. Pierwszy etap zadania obejmuje docieplenie z wykonaniem elewacji wszystkich ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad częścią A i B wraz z wykonaniem wylewki, docieplenie oraz generalny remont dachu nad częścią mieszkalną wraz z wymianą pokrycia i dostosowaniem konstrukcji dachu, docieplenie ścian piwnic i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi, remont balkonów, tarasów i schodów zewnętrznych.

A także wymianę okien, drzwi, ścianek aluminiowych, wymianę instalacji zimnej i cieplej wody użytkowej, przebudowę wody hydrantowej, wymianę instalacji grzewczej, dostawę i montaż pompy ciepła dla c.o. i c.w.u. typu powietrze–woda. Zadanie swoim zakresem obejmuje także modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę windy osobowej oraz dostosowanie klatek schodowych do wymagań przeciwpożarowych.

Całkowity koszt zadania pod nazwą „Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I” wynosi – wraz z nadzorem, 4,29 mln zł, z czego 2,7 mln zł to dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 1. Pozostałe środki na inwestycję – 1,59 mln zł pochodzą z budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

Prace na terenie DPS-u rozpoczęły się w sierpniu i potrwają do października 2024 roku. – Może się komuś wydawać, że to długo. Ale nie da się szybciej, po pierwsze dlatego, że placówka ma mieszkańców i nie może zawiesić funkcjonowania, a więc prace muszą być prowadzone krok po kroku i sukcesywnie przenoszone do każdego, kolejnego pomieszczenia. A po drugie: zakres robót jest ogromny, to naprawdę duża inwestycja, która nie tylko poprawi efektywność energetyczną budynku, ale też sprawi, że stanie się on nowoczesnym obiektem, spełniającym wszystkie obowiązujące wymagania – tłumaczy Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.