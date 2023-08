Przez dwa dni, w sobotę i niedzielę (26-27 sierpnia) w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej odbywać się będzie IV Międzynarodowy Puchar Karpat im. Lucjana Treli w Stalowej Woli.

Po dwóch latach organizowania bokserskich walk na wolnym powietrzu – na tarasie Miejskiego Domu Kultury oraz na Centralnym Placu Zabaw Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli – memoriał Lucjana Treli, największego sportowca w historii Stalowej Woli, 5-krotnego mistrza Polski w boksie w wadze ciężkiej, olimpijczyka z Meksyku w roku 1968, wrócił do domu. To właśnie w hali przy Hutniczej odbyło się najwięcej w historii meczów ligowych bokserów Stali Stalowa Wola.

W ubiegłym roku padł rekord pod względem ilości pojedynków. Pierwszego dnia stoczono 33 walki, w tym 28 półfinałowych i 5 finałowych, natomiast w drugim dniu odbyło się 26 walk finałowych. Łącznie 59 walk.

Tegoroczne zmagania bokserów rozpoczną się w sobotę (26 sierpnia) o 12. Na tę godzinę zaplanowano pierwszą walkę meczu boksu olimpijskiego Podkarpackie – Lubelskie. Po nim, około godziny 15.15 wejdą do ringu zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni do IV Międzynarodowego Pucharu Karpat im. Lucjana Treli. W niedzielę (27 sierpnia), od 10 odbywać się będą pojedynki finałowe.

Rywalizacja w przebiegać będzie w pięciu kategoriach wiekowych: U-12 – rocznik 2011, młodzik – roczniki 2009-2010, kadet – roczniki 2007-2008, junior – roczniki 2005–2006, senior – roczniki poniżej 2004.

Organizatorem memoriału jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team oraz Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski.

Patronat na turniejem objęli: Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego, Lucjan Nadbereżny – prezydent Stalowej Woli, Stanisław Sobieraj – przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli, Janusz Zarzeczny – starosta powiatu stalowowolskiego.