Nie zawiedli swoich kibiców piłkarze Sokoła Nisko. W sobotę jedenastka trenera Jarosława Pacholarza pokonała Jezioraka Chwałowice 3:0.

Drugi mecz i druga „trójka” w wykonaniu Sokoła. Przypomnijmy, że na inaugurację niżanie zakończyli takim samym rezultatem spotkanie z innym beniaminkiem ligi okręgowej, Spartą Jeżowe.

Sokół od początku przeważał, częściej był przy piłce i częściej w polu karnym rywala, jednak zawodziła skuteczność. Zanim Karol Dziopak otworzył wynik, gospodarze wypracowali sobie cztery bardzo dobre sytuacje strzeleckie, lecz żadnej nie zamienili na gola. Dwa razy świetnie w bramce Jezioraka spisał się Osiński.

W 34. minucie nie miał już jednak nic do powiedzenia. Dziopak wpadł w pole karne, nie zdążył do niego doskoczyć żaden z graczy Jezioraka i pomocnik Sokoła posłał piłkę do siatki z kilkunastu metrów.

Tuż przed przerwą wynik podwyższył Tymoteusz Buczek, a chwilę po wznowieniu gry po przerwie, po centrze z rogu, celnie główkował Dariusz Drelich.

SOKÓŁ – JEZIORAK 3:0 (2:0)

1-0 Dziopak (35), 2-0 Buczek (44), 3-0 Drelich (50)

SOKÓŁ: Konefał (68 K.Moskal) – Omuru (60 Ivakhnenko), Drelich, Stępień, Buczek (55 Kuca), Letandze, Bednarz (60 Iskra), Kelechi, Dziopak (68 Kuźnicki), Pyryt, F.Moskal (55 Serafin).

JEZIORAK: Osiński – Oczkowski, Suszek, Oźga, Marcin Kurkiewicz, Mateusz Kurkiewicz, Skwara (70 Górniak), Latawiec (65 Olszewski), Maj (68 Oskroba), Ziółkowski, Woźniak.

Sędziował Marcin Drabik (Stalowa Wola). Żółte kartki: Serafin – Ziółkowski.