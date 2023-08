Beniaminek z Kamienia odniósł pierwsze zwycięstwo. W 3. kolejce drużyna trenera Łukasza Chmury pokonała w Przemyślu Polonię.

W tym spotkaniu Sokół zagrał słabiej, niż w przegranym meczu Nowotańcu, długimi chwilami nie układała się gra naszej drużynie, ale jeszcze gorzej tego dnia spisywała się przemyska „barcelonka”.

Kiedy wszyscy czekali na gwizdek sędziego, kończący pierwszą połowę, Kacper Piechniak poradził sobie w polu karnym rywala z dwoma obrońcami, ze stoickim spokojem zagrał futbolówkę na przeciwległą stronę do nie obstawionego Krystiana Majki i ten z 7 metrów nie mógł nie trafić do pustej praktycznie bramki.

Kwadrans po przerwie ponownie w roli głównej wystąpił Piechniak. Tym razem on sam wpisał się na listę strzelców. Zdjął „pajęczynę” w bramce Poloni, uderzeniem z rzutu wolnego z około 20 metrów.

POLONIA – SOKÓŁ 0:2 (0:1)

0-1 Majka (45), 0-2 Piechniak (61)

POLONIA: Artym – Kuźniar, Czuryk (64 Konowalik), Koshevarov, Jasiński, Kazek, Walczyszewski, Janas, Komarovskyi, Resende, Błahuciak.

SOKÓŁ: Siudak – Rychel, Piekut, Zbyradowski, Gdowik (55 Podstawek), Tłuczek (55 Dec), Stępniowski (86 Kwiatkowski), Jędryas (75 Podolak), Piechnik, Marut.

Sędziował Jakub Kozner (Krosno). Żółte kartki: Koshevorov, Janas, Jasiński, Kazek – Piechniak, Zbyradowski.

W pozostałych meczach 3. kolejki: Pogoń-Sokół – Cosmos 1:0 (1:0), JKS – Izolator 3:1 (1:1), Lechia – Igloopol 1:4 (0:1), Głogovia – Legion 1:1 (1:0), Stal Ł. – Stal II Rz. 2:1 (0:1), Ekoball – Błękitni 3:4 (1:1), Wisłok – Resovia II 4:0 (3:0), Korona – Sokół KD 0:4 (0:1).