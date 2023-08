Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego w Stalowej Woli staje się faktem. Trwają prace, które mają nadać temu miejscu nowy blask. W rewitalizowanej przestrzeni powstaną strefy aktywności i relaksu. Będą nowe nasadzenie, fontanna posadzkowa, tężnia solankowa. Aktualnie wykonywane są alejki ze stylizowanej kostki układanej w tzw. „podwójną jodełkę”, w nawiązaniu do unikalnej iglastej stalowowolskiej flory.

Od strony ulicy Ofiar Katynia, na wejściu odwiedzających będzie witała sowa, która ma być nowym symbolem tego miejsca.

– To rozpoczęcie elementów zabawowych, edukacyjnych, które będą się ciągnąć do części centralnej, gdzie będzie duży plac zabaw dla dzieci mniejszych i dla dzieci starszych. Po bokach będą rozsiane strefy relaksu, będą leżaki, ławeczki, miejsca odpoczynku, również rozsiane elementy siłowni terenowej, elementy do wspólnego spędzania czasu wielopokoleniowo – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.