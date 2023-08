Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem informuje, że przyjęta technologia robót oraz zakres przewidzianych do wykonania prac przy przebudowie ulicy Majora Hubala w Przędzelu związana będzie z całkowitym jej zamknięciem dla jakiegokolwiek ruchu kołowego i pieszego.

W związku z koniecznością wyznaczenia objazdów w kierunku Rudnika nad Sanem oraz do drogi DK77 zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe w zakresie znaków F-9 „znak prowadzący na drodze objazdowej” oraz znaki F-5 i F-6 informujące o zakazie ruchu po przejechaniu odcinka drogi oraz na skrzyżowaniach.

Dojazd do przysiółku Borowina oraz do Rudnika nad Sanem, w związku z zamknięciem ul. Majora Hubala, kierowany będzie do drogi krajowej nr 77.

Przy dostosowaniu się wszystkich uczestników ruchu do wprowadzonego oznakowania i zabezpieczeń wykonywane prace nie wpłyną na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Utrudnienia potrwają w okresie od 18 sierpnia do 31 października 2023 roku.