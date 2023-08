Kolejnym rywalem drużyny Stali Stalowa Wola będzie spadkowicz z I ligi, Chojniczanka Chojnice. Mecz odbędzie się w sobotę, 19 sierpnia o godz. 19. Będzie to pierwszy w tym sezonie występ „Stalówki” przed swoją widownią.

Chojniczanka nie ma udanego początku. W 1. kolejce przegrała w Puławach 0:1. Tydzień później pokonała Lecha II Poznań 1:0. Bramkę zdobył 35-letni Piotr Giel. Bliżniak Pawła – byłego pomocnika Stali, obecnie zawodnika IV-ligowego Hutnika Warszawa (trenerem tej drużyny jest Maciej Gadowski, były asystent trenera Thomasa i Berety w Stali Stalowa Wola – red.).

W 3. kolejce zespół z Chojnic pojechał do Łodzi i podobnie jak nasza Stal wracał do domu bez punktów i z trzema straconymi bramkami. Chojniczanka prowadziła w tym meczu 2:1 (Golak 47, Banach 51), ale w 80. minucie wyrównał samobójczym trafieniem Ariel Borysiuk, a w doliczonym czasie, grający od 39. minuty w dziesięciu ŁKS strzelił trzeciego gola. Następnym przeciwnikiem był Śląsk II Wrocław i było to spotkanie w ramach Pucharu Polski. Zakończyło się zwycięstwem drugoligowca 2:0 (Mikołajczak, Prałat). W ostatnim ligowym meczu jedenastka trenera Krzysztofa Brede zremisowała w domu z Kotwicą 1:1 (Nowacki 7 – Cywiński 66, rzut karny). Czerwoną kartkę za faul zobaczył urodzony na Wyspach Owczych, posiadający także duńskie obywatelstwo, 22- letni obrońca środkowy, Andrias Edmundsson.

Mecz Stal – Chojniczanka będzie pierwszym w historii spotkaniem ligowym obydwu drużyn. Dla klubu z Chojnic podróż do Stalowej Woli będzie najdłuższą wyprawą w tym sezonie.

Chojniczanka ma 96 lat. Drużyna piłkarska występował pod tą nazwą już w roku 1027, ale oficjalnie została zgłoszona do rozgrywek ligowych w roku 1930. W roku 2010 na 80-lecie klubu, drużyna awansowała po raz pierwszy w historii na szczebel centralny, a 3 lata później do I ligi (trener Mariusz Pawlak).

Chojniczanka ostatnie 10 sezonów

22/23 – 17. miejsce w I lidze, spadek

21/22 – 2. miejsce w II lidze, awans

20/21 – 3. miejsce w II lidze

19/20 – 17. miejsce w II lidze, spadek

18/19 – 10. miejsce w I lidze

17/18 – 3. miejsce w I lidze

16/17 – 5. miejsce w I lidze

15/16 – 12. miejsce w I lidze

14/15 – 5. miejsce w I lidze

13/14 – 14. miejsce w I lidze