Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku zatrzymali do kontroli drogowej kierującego hyundaiem, który wjechał pod zakaz wjazdu. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Policyjny alkomat wskazał w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Teraz odpowie przed sądem.

15 sierpnia, przed godz. 9, funkcjonariusze z zespołu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, podczas służby patrolowej na terenie miasta zauważyli kierującego osobowym hyundaiem, który nie zastosował się do znaku zakaz wjazdu. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej. Mężczyzna to 53-letni mieszkaniec Brzózy Królewskiej. Oprócz popełnionego wykroczenia, okazało się, że znajduje się on także w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Samochód, którym kierował 53-latek został zabezpieczony, a on sam, ze względu na swój stan został przekazany pod opiekę rodzinie. Kierujący za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Mężczyźnie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.