– Chciałbym poinformować z wielką radością, że przed chwilą zakończyły się obrady Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Mamy pozytywną opinię! Zdecydowana większość Posłów była za tym, aby Stalowa Wola była większa i silniejsza, aby w drodze zamiany miasto mogło pozyskać 871 ha, które będą tworzyły Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola – tymi słowami prezydent Lucjusz Nadbereżny rozpoczął swój komentarz tuż po wyjściu z posiedzenia Komisji.

Jak zaznaczył, dzień 17 sierpnia jest historyczny dla Stalowej Woli. Decyzja Komisji Sejmowej to wynik pracy kilku ostatnich lat. Przewodnicząca Komisji Anna Paluch podsumowała głosowanie, w którym 19 posłów było za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku dotyczącego dalszego rozwoju Stalowej Woli, jeden poseł był przeciw.

– Dwa lata wielkiej determinacji, „stalowej woli” niesamowitych ludzi i zespołów. Wielu mówiło: „nie uda Wam się”, „nie zdążycie” – a jednak! I nic w tej ciężkiej pracy nie było przypadkiem. Stalowa Wola będzie miastem silniejszym, bogatszym i gospodarzem dla wielu inwestorów, którzy zapewnią nowoczesne, atrakcyjne miejsca pracy – mówił prezydent. – Bez nowych inwestorów i nowych miejsc pracy miasto może się tylko cofać w rozwoju. Jeżeli miasto zatrzyma się w swoim rozwoju rozpoczyna się nieuchronna zapaść, która finalnie prowadzi do katastrofy.

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego przyjął specjalną ustawę tworzącą Strategiczny Park Inwestycyjny, prezydent Andrzej Duda podpisał w Stalowej Woli decyzję o jego powstaniu i „ruszył zegar” wyznaczający dwa lata no to, aby miasto pozyskało niemal 1000 ha ziemi.

Prezydent Nadbereżny powiedział też, że Stalowa Wola pozyskała olbrzymie środki rządowe, nie zadłużając się dodatkowo i spłacając stare zobowiązania.

– Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Stalowej Woli za zaufanie i zrozumienie co do tych odważnych działań. Dziękuję za wsparcie we wspólnym tworzeniu pięknej i silnej Stalowej Woli. Jeżeli ktoś mówi, że coś jest niemożliwe – my mówimy Stalowa Wola. My sięgamy za horyzont! – mówił sprzed Sejmu RP Prezydent Miasta Stalowej Woli.

(it)

