Marzysz o ucieczce z miasta do świata marzeń? Weź udział w niesamowitym wydarzeniu w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Polski i odkryj tajemnice Magicznych Ogrodów! Podziwiaj pokazy idealne dla całej rodziny: czekają koncerty, występy czarodziejów, bitwa na bomby wodne, zumba i taniec z żywiołem! A wszystko to w cenie biletu wstępu. Zaznacz daty 19 i 20 sierpnia w kalendarzu i przeżyj wyjątkowe rodzinne chwile!

Magiczne Ogrody to park rozrywki, który przeniesie Cię w świat baśni i niezapomnianych przygód. Tu marzenia stają się rzeczywistością. Dorosły na kilka godzin znów jest dzieckiem, a maluch rozwija samodzielność. Wejdź do świata baśni i przekonaj się, jak dobrze zadziała na Twoją rodzinę wspólna, nieskrępowana zabawa w bezpiecznej, inspirującej przestrzeni. W weekend 19 i 20 sierpnia janowieckie krainy rozwoju rodziny zapewnią Ci mnóstwo wzruszeń. To wydarzenie przybliży Ci historię Magicznych Ogrodów. To okazja do wyciszenia, rozwijania zainteresowań i zdrowego przeżywania emocji.

Głównym punktem programu jest widowisko, które wciągnie Cię w wir emocji, dramaturgii i tajemnic – opowieść o tym, jak powstały Magiczne Ogrody. Każdy moment tego spektaklu jest wypełniony magią i przygodą. Śledź z zapartym tchem zwroty akcji i przeżywaj wzruszenia wspólnie z dzieckiem. Ale to nie wszystko! Po inscenizacji czeka na Was mnóstwo atrakcji. Czytanie „Baśnika Magicznych Ogrodów” to gratka dla miłośników literatury, a zabawy rozwijające węch zapewnią najmłodszym dodatkową dawkę zabawy i wspomogą ich rozwój. Dołącz do Wróżki Lilii i daj się porwać baśniowym melodiom. Jej koncerty to świetna impreza dla całej rodziny! Potrzebujesz trochę adrenaliny? Krasnoludy przygotowały szkolenia bojowe! Na scenie w Kwiatowej Dolinie zagoszczą Czarodzieje Wyrwipałka i Kristos. Ich magiczne pokazy i interaktywne zabawy dostarczą Ci solidnej dawki magii i uśmiechu. A co powiesz na zumbę z Magicznymi Stworami na Dziedzińcu? A może bardziej wolisz ekscytującą bitwę na bomby wodne? Wybór należy do Ciebie! Możesz wziąć udział we wszystkich ciekawych zabawach, które przygotowaliśmy. Także w pokazie tańca z ogniem… Brzmi ciekawie? Już teraz zaplanuj przyjazd do Magicznych Ogrodów!

Jeśli marzysz o dniu pełnym magii, baśniowych przygód i niekończącej się radości, nie może Cię zabraknąć w Magicznych Ogrodach 19 i 20 sierpnia. To wyjątkowa okazja, by wyrwać się z miasta i spędzić wartościowy czas z bliskimi. Wejdź do świata baśni!

www.magiczneogrody.com,

www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

www.instagram.com/magiczne_ogrody,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magiczne_Ogrody