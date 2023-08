Mszą świętą w Bazylice Konkatedralnej oraz uroczystą defiladą na Plac Piłsudskiego, 15 sierpnia, w Stalowej Woli rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego. Kulminacją świątecznych obchodów był żołnierski piknik z mnóstwem atrakcji.

– 15 sierpnia to wielkie święto dla każdego Polaka, a w szczególności dla każdego żołnierza. To święto upamiętniające zwycięstwo Bitwy Warszawskiej. W sierpniu 1920 roku polscy żołnierze pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego pokonali na przedpolach Warszawy Armię Czerwoną i zatrzymali jej marsz na Zachód Europy. Patriotyczny duch z tamtych lat pozostał w nas do dziś, a to zwycięstwo miało ogromny wpływ na dzisiejsze losy Polski i Europy. Bohaterska postawa polskich żołnierzy napawa nas dumą. W tym dniu wojsko i społeczeństwo czci chwałę Oręża Polskiego. Kultywowanie tych tradycji buduje morale w każdym obywatelu Rzeczpospolitej – mówił na początku uroczystości pułkownik Sylwester Wlaszczyk dowódca 18 Pułku Saperów.

Po części oficjalnej na mieszkańców czekał piknik wojskowy, z takimi atrakcjami jak: pokaz sprzętu HSW Stalowa Wola, szpital polowy 1915-1920, wyposażony w narzędzia chirurgiczne różnego rodzaju, stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego wz. 30 jako symulator pola walki z możliwością strzelania, wystawa umundurowania i wyposażenia żołnierzy z lat 30-tych XX wieku, częściowo prezentowane na sylwetkach, diorama Armii Wojska Polskiego z lat 1943-1945 i z lat 1942-1945, diorama Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z wyposażeniem oraz umundurowaniem z lat 1940-1945, punkt werbunkowy Wojska Polskiego z 1920 roku, prezentacja umundurowania i wyposażenia Policji Państwowej z okresu dwudziestolecia międzywojennego i wiele innych.

Na wszystkich uczestników uroczystości tradycyjnie czekała grochówka żołnierska.