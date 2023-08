Końcem czerwca zakończył się nabór do ósmej edycji Relacji. Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych. W tym roku padł rekord jeżeli chodzi o liczbę zgłoszonych spektakli – było ich aż 76. Do Relacji wybranych zostało 11. Wskazano też 5 spektakli rezerwowych. Festiwal zaplanowano na 14-17 września br.

Do udziału w konkursie zapraszane są teatry amatorskie, które tworzą reprezentanci różnych pokoleń lub te mające w swoim repertuarze realizacje sceniczne podejmujące zagadnienie międzypokoleniowości. W tym roku na stalowowolskiej scenie teatralnej widzowie będą mogli obejrzeć następujące spektakle: „Grüss aus Buenos Aires” Teatru Off-Road, reż. Zespół, Zabrze, „HEKSY/ballada o umieraniu” Teatru SAFO, reż. Katarzyna Chwałek-Bednarczyk, Rydułtowy, „HierarchJA” Teatru Jeszcze, reż. Natalia Fijewska-Zdanowska, Warszawa, „Inna” Teatru BaWiMo, reż. Dariusz Szada-Borzyszkowski, Białystok, „Prawy sercowy” Teatru Agrafka, reż. Iga Jambor-Skupniewicz, Chełmno, „Ścięte Żonkile” Teatru Krzesiwo, reż. Ryszard Polaszek, Warszawa, „Wychowana” Wiktorii Skowron, reż. Dominika Migoń-Madura, Dębica, „Zapach Domu” Kępickiej Grupy Teatralnej, reż. Magdalena Płaneta, Kępice, „Związani” Grupy Zatrzymać Obrotówkę, reż. Aleksandra Barczyk, Kraków, „Zwierciadło Kwiatu” Ziębickiej Grupy Teatralnej, reż. Jacek Wilantewicz, Ziębice oraz reprezentant organizatora: „Dom Bernardy Alba” Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy, reż. Aneta Adamska, Stalowa Wola.

Od początku Relacjom towarzyszy temat przewodni. W pierwszej edycji były to punkty wspólne, w drugiej – nieuchronność konfliktu i negocjacja wspólnych korzyści, w trzeciej kontynuacja dzieła i tradycji, natomiast czwarta edycja to spojrzenie na styl późny w kulturze. W piątej odsłonie MST organizatorzy zwrócili się w stronę „dziecięcej naiwności”. Tematem przewodnim szóstej edycji była władza pamięci i pragnienie odzyskania przeszłości. W VII edycji organizatorzy kierowali uwagę w stronę „zagubionych ścieżek” inspirując się szeroko komentowaną powieścią „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” Radka Raka. VIII edycję, już tradycyjnie, spaja temat wiodący. Tym razem jest to „potrzeba tożsamości” i zbiór mów i rozmów „W środku jesteśmy baśnią” Wiesława Myśliwskiego.

Na Relacje składają się dwie grupy działań: konkurs na najlepszy spektakl międzypokoleniowy oraz wydarzenia towarzyszące. W Relacjach mogą wziąć udział amatorskie zespoły teatralne (ze szczególnym uwzględnieniem grup międzypokoleniowych), które w swoich spektaklach poruszają zagadnienie dialogu między młodością i starością oraz nawiązują do zaproponowanego w danej edycji tematu przewodniego. Uczestnikami Relacji mogą być osoby w każdym wieku. „Amatorskość” w tym przypadku rozumiana jest jako brak w obsadzie zgłoszonego spektaklu osób z dyplomami aktorskimi. Zespoły zgłaszają do konkursu w ramach Relacji spektakle, których premiera miała miejsce nie wcześniej niż w 2020 roku.

Uczestników konkursu na najlepszy spektakl międzypokoleniowy w ramach Relacji ocenia jury zawodowe oraz młodzieżowe jury. Jury zawodowe przyznaje następujące nagrody: I nagroda – Grand Prix Relacji VI Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych (3000 zł), II nagroda (2000 zł), III nagroda (1000 zł), wyróżnienia (pula: 4000 zł).

Jury Młodzieżowe przyznaje nagrodę im. Józefa Żmudy (1000 zł) za wyjątkowe skupienie na relacji aktor-widz lub nietuzinkową inspirację do tworzenia, działania, poprawy jakości życia. Przewidziana jest również nagroda publiczności (1000 zł i rękodzielniczy festiwalowy szal) przyznana przez widzów w drodze głosowania.