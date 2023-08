Od 11 do 13 sierpnia na poligonie wojskowym w Lipie, już drugi rok z rzędu miała miejsce gra terenowa polegająca na symulacji działań bojowych z użyciem replik broni palnej we współpracy z samochodami bojowymi.

Organizatorzy planowanie całego przedsięwzięcia rozpoczęli już rok wcześniej. – Jeżeli zdecydowaliśmy się w zeszłym roku, żeby to robić to musieliśmy już w sierpniu składać papiery do wojska i do Nadleśnictwa o udostępnienie nam terenu poligonu. W ciągu roku przyjeżdżaliśmy tu kilka razy, a na poligonie zjawiliśmy się już tydzień wcześniej żeby przygotować wszystko przed rozpoczęciem gry – powiedział Krzysztof Krause jeden z organizatorów.

March Revolution 2023 zgromadziło 775 uczestników z terenu całej Polski. Zostali oni podzieleni na drużyny. Organizatorzy sprawdzili sprzęt, ekwipunki, a przedstawiciele wojska zapoznali uczestników z regulaminem bezpieczeństwa obowiązującym na tym terenie. Graczy przywitał także nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów Mirosław Mach, który przywiózł ze sobą puchar dla zwycięzców oraz drobne upominki. Następnie odbyło się zebranie dowódców drużyn, podczas którego organizatorzy odpowiadali na pytania a także przedstawili sędziów. – Rola sędziów polega na pilnowaniu uczciwości graczy, oceniamy czy wszystko co się dzieje jest akceptowalne w ramach naszego zdrowego rozsądku i fair play i to jest główna rola sędziów – powiedział Dariusz Mikołajczyk, sędzia gry.

Każda z drużyn dostała do wykonania zadania, z którymi miała się uporać w 48 godzin. Gracze za każde zadanie zdobywali punkty. Jednym z zadań było eskortowanie działacza ONZ z lotniska, zabranie go na miejsce z którego ma pobrać próbki oraz zabezpieczenie jego powrotu. Wszystkich zadań było aż 21. Gracze byli na nogach przez 48 godzin, działali w ekstremalnych warunkach, ciągle musieli być czujni i skupieni. Jak powiedział nam jeden z uczestników: udział w takich grach to na początku hobby, które staje się później stylem życia. Kiedy przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia przez ostatnie 3 miesiące myśleliśmy o tym żeby zebrać pieniądze i na przykład kupić namiot i cały potrzebny sprzęt, to taka dziura bez dna, możesz wydać tyle pieniędzy ile chcesz na sprzęt, ubrania, na broń a potem uczestniczysz w grze i sprawia Ci to radość.