12 sierpnia w Stalowej Woli odbył się „Piknik Rodzinny 800+”. Oprócz garści informacji, było też wiele atrakcji dla całych rodzin.

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi w połowie lipca rozpoczęło kampanię, promującą zmiany, które zostaną wprowadzone w świadczeniu 500 plus. Zapowiedź podniesienia kwoty, wypłacanej rodzicom w ramach programu „Rodzina 500 plus”, do wysokości 800 złotych, została ogłoszona przez rząd w czerwcu 2023 roku. Wyższe świadczenie, rodzice niepełnoletnich dzieci, mają otrzymywać na tych samych zasadach, co 500 plus.

W związku z planami podniesienia kwoty, przedstawiciele rządu zdecydowali się na organizację cyklu pikników, na których osoby zainteresowane, mogą zasięgnąć informacji na temat świadczenia oraz programu.

Stalowa Wola była trzecim miastem na mapie Podkarpacia, w którym rzeszowski Urząd Wojewódzki przy współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, postanowił zorganizować tego typu spotkanie.

Wydarzenie odbyło się w Parku Miejskim, a oprócz mieszkańców wzięli w nim udział miedzy innymi: poseł Rafał Weber, senator Janina Sagatowska, wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

– Program „Rodzina 800 plus” to program wielkiego zaufania rządu Prawa i Sprawiedliwości do polskich rodzin i cieszę się bardzo, że jest on tak dobrze przyjęty i dobrze osadzony w realiach polskiej polityki. Podjęliśmy decyzję o tym, aby wzmocnić 500 plus, by ono wynosiło od pierwszego stycznia 800 plus. Także polska rodzina, dzięki naszym decyzjom ma stabilną sytuację gospodarczą, finansową. Wszystko to co robimy jest nacechowane tym, żeby zapewnić polskim rodzinom bezpieczeństwo – mówił Weber.

Wicewojewoda przytoczył liczby przedstawiając ile do tej pory środków wpłynęło do podkarpackich rodzin w ramach „Programu 500 plus”.

– Od 2016 roku jeżeli dziecko mogło korzystać z tego programu to ponad 40 tysięcy złotych trafiło właśnie na rozwijanie tego dziecka. Jeżeli chodzi o podwyżkę to od nowego roku blisko 10 tysięcy złotych rocznie będzie trafiało, aby wspomagać to dziecko, aby wspomagać polskie rodziny – powiedział Radosław Wiatr.

Natomiast prezydent Lucjusz Nadbereżny przyznał, że program ten nie tylko spowodował, że rodziny mogły zainwestować w rozwój dzieci, ale też pobudził gospodarczo firmy i miasto.

– Jako ojciec Gabrysia i Miłosza powiem, że jestem po prostu dumny, że państwo polskie wspiera moje dzieci, że państwo polskie zdecydowało się na tą najważniejszą inwestycję jaką jest wsparcie naszej przyszłości, naszych dzieci – mówił Nadbereżny.

Oprócz informacji o programie dla polskich rodzin, organizowane pikniki to też doskonała zabawa z mnóstwem atrakcji. Tego dnia na przybyłe do parku dzieci i ich rodziców czekały: konkursy z nagrodami, warsztaty, dmuchańce, stoiska służb mundurowych, zabawy z animatorami, darmowy poczęstunek i wiele innych.