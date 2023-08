Zgodnie z postanowieniem podpisanym 8 sierpnia przez prezydenta Andrzeja Dudę, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę, 15 października. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów upłynie 6 września o godz. 16.

Wyznaczenie daty wyborów określa jednocześnie tzw. kalendarz wyborczy, czyli terminy na wykonanie określonych czynności.

I tak np. pierwszą czynnością wyborczą jest zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. Termin na złożenie takiego zawiadomienia minie 28 sierpnia.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego będzie on mógł rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów upłynie 6 września o godz. 16.

Do 11 września ma być podana informacja o utworzeniu obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, w domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustaleniu ich granic, siedzib i numerów.

Do 15 września będą podane do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika.

Według kalendarza wyborczego na powołanie obwodowych komisji wyborczych jest czas do 25 września.

Składanie przez wyborców wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów oraz o zmianę miejsca głosowania będzie możliwe do 12 października.

Kampania wyborcza rozpoczęła się oficjalnie z dniem ogłoszenia daty wyborów i potrwa do piątku 13 października do godz. 24 (potem obowiązuje tzw. cisza wyborcza, czyli zakaz prowadzenia kampanii).

Od 30 września do 13 października do godz. 24 nieodpłatna kampania wyborcza prowadzona będzie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, w ramach audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

W czasie kampanii skargi komitetów są rozstrzygane przez sądy w tzw. trybie wyborczym. Na rozpatrzenie skargi sąd okręgowy ma 24 godziny. Także 24 godziny ma sąd apelacyjny na rozpatrzenie ewentualnego odwołania.

Głosowanie odbędzie się 15 października w godz. 7–21.