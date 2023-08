Droga ekspresowa S19 do Rzeszowa między Sokołowem Małopolskim a Jasionką zostanie poszerzona, tak aby w każdą stronę prowadziły po dwa pasy ruchu. Będzie to kosztować ponad 270 milionów złotych. Zmiany zostały podyktowane względami bezpieczeństwa.

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka na odcinku o przekroju 2+1 do przekroju 2+2. Pasy ruchu będą miały szerokość 3,5 m, pas awaryjny 2,5 m, a pobocza minimum 0,75 m.

– Naprawiamy błąd Platformy Obywatelskiej, która w nieodpowiedzialny sposób zdecydowała, żeby odcinek S19 Sokołów – Jasionka miał parametry 2+1, czy pas do wyprzedzania naprzemiennie raz w jedną, raz w drugą stronę jazdy. To bardzo niebezpieczne rozwiązanie. W ciągu pierwszych 13 miesięcy użytkowania na tym odcinku zginęło aż 7 osób. Dramatycznie dużo. Stąd decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości o dobudowaniu nowego pasa. Droga klasy ekspresowej powinna mieć pełne parametry 2+2, czyli po dwa pasy w obu kierunkach. Wówczas zapewnia bezpieczeństwo, wygodę i komfort jazdy. A dla naszego rządu Via Carpatia to strategiczny szlak komunikacyjny. Otwiera Podkarpacie i jest oknem na świat oraz magnesem na inwestorów, co widać choćby po Stalowej Woli. Budujemy drogi z myślą, że są na pokolenia i mają służyć przez kilkadziesiąt lat. Dlatego podjęliśmy decyzję, że ponad 700 km Via Carpatii w Polsce będzie o pełnym standardzie 2+2 – powiedział „Sztafecie” Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Umowa na projekt i realizację inwestycji została podpisana 21 listopada 2022 r. przez GDDKiA z firmą Strabag. Wartość kontraktu to 272 830 814,75 zł. Prace dotyczą odcinka drogi o długości 13,83 km i powinny zakończyć się do sierpnia 2026 r.

Dobudowana druga jezdnia będzie dostosowana do istniejących obiektów inżynierskich w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, urządzeń BRD (urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – służą ochronie życia, zdrowia i mienia uczestników ruchu drogowego oraz osób pracujących na drodze, a po części także użytkowników terenów okalających oraz urządzeń ochrony środowiska). Prace obejmą także przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

