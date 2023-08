Na co możemy otrzymać dofinansowanie? Na przykład na wykonanie zielonego dachu, czy oczka wodnego. Nabór w trzeciej edycji programu Moja Woda rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania budżetu programu. Osoba, która otrzymała dofinansowanie, musi stworzyć instalację do zatrzymywania i zagospodarowywania wody deszczowej lub roztopowej.

Podstawowym założeniem programu Moja Woda jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Co ważne, zbiornik retencyjny musi mieć co najmniej 2000 l pojemności, przy czym w przypadku zbiornika nadziemnego można go zastąpić dwoma o pojemności minimalnej 1000 l.

Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.

Przyznana dotacja nie może być wyższa niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak: przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego; instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny praz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Wniosek wypełnia się na stronie właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zalogowaniu do portalu beneficjenta. Wypełniony wniosek trzeba przesłać w pliku PDF za pomocą skrzynki podawczej na portalu. Następnie można go przekazać w formie papierowej w Biurze Podawczym WFOŚiGW lub w formie elektronicznej poprzez ePUAP.

Program Moja Woda zaplanowany został na lata 2020–2024. Podpisywanie umów o dotacje potrwa do 30 czerwca 2024 roku, natomiast termin wydatkowania przyznanych środków minie z końcem 2024 roku. Więcej szczegółów na stronie gov.pl.

