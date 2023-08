Pierwsza Miejska Potańcówka zorganizowana na rozwadowskim Rynku okazała się strzałem w dziesiątkę. Wieczorem, 11 sierpnia, przy dźwiękach muzyki ludowej i współczesnej, bawiły się wszystkie pokolenia mieszkańców Stalowej Woli.

Miejska Potańcówka rozpoczęła się od występów Stowarzyszenie Artystyczne Stowart oraz Kapeli Lasowianka. Całość imprezy poprowadził Dj Sławek. Dania z grilla serwowała „Dzika Świnia”. Partnerem wydarzenia był Browar Rzemieślniczy Lasowiak.

– Wielki sukces pierwszej miejskiej potańcówki, to wynik oddziaływania miejsca i ludzi. We wspólnej zabawie bardzo licznie wzięły udział dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Niesamowita atmosfera jaką stwarza odnowiony Rynek w Rozwadowie udzielała się każdemu, kto wziął udział w tej plenerowej zabawie. Wspaniała muzyka, radosny taniec i integracja społeczności są elementami, które „odrywają” od szarej codzienności i są nieodłącznym elementem naszego życia. Miasto Stalowa Wola wsłuchuje się we wszystkie potrzeby Mieszkańców i po wielkim sukcesie I Miejskiej Potańcówki planowane są już kolejne – powiedział Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.