Dzisiaj, 12 sierpnia 2023 roku mija 50 lat od pierwszego meczu piłkarskiej drużyny Stali Stalowa Wola w II lidze. Jedenastka z Hutniczej w obecności 6 tys. widzów pokonała Star Starachowice 3:1.

Po sezonie 1972/73 do II ligi awansowało bezpośrednio aż 12 zespołów: Metal Kluczbork, BKS Stal Bielsko-Biała i GKS Jastrzębie z grupy „śląskiej”, Lublinianka, Motor Lublin i Avia Świdnik z grupy „warszawskiej”, Stoczniowiec Gdańsk, Bałtyk Gdynia i Warta Poznań z grupy „poznańskiej” oraz Stal Stalowa Wola, GKS Tychy i Garbarnia Kraków z grupy „krakowskiej”. Dodatkowo, po wygranych barażach, dołączyły jeszcze: Górnik Wojkowice, RKS Ursus i Arkonia Szczecin, a cztery inne: Zastal Zielona Góra, Stomil Olsztyn, Włókniarz Białystok i Gwardia Koszalin znalazły się w 2 lidze decyzją Polski Związek Piłki Nożnej, które postanowiły w ten sposób nagrodzić najlepsze drużyny ze swoich województw.

Z tyłu Raków, Radomiak, Resovia, Siarka

Duża ilość nowych drużyn w 2 lidze wzięła się stąd, że zreformowano rozgrywki piłkarskie wszystkich szczebli. 1 liga została powiększona do 16 zespołów, a 2 liga do 32. Zostały one podzielone na dwie grupy: północną i południową. Do tej drugiej grupy trafiła „Stalówka” – zwycięzca grupy „krakowskiej”. W zakończonym sezonie 1972/73 jedenastka z Hutniczej zdobyła w 30. meczach 44 punkty. Odniosła 20 zwycięstw – 4 spotkania zremisowała a 6 przegrała, bramki: 43:15. O 5 punktów wyprzedziła GKS Tychy i o 6 „oczek” Garbarnię i Górnika Wojkowice. Mistrzostwo zapewniła sobie na trzy kolejki przed końcem. Z tyłu za „zielono-czarnymi” pozostały w tabeli m.in: Raków, Radomiak, Resovia i Siarka. Najlepszymi strzelcami drużyny byli: Zdzisław Napieracz – 12, Zbigniew Żelichowski – 10 i Zbigniew Hnatio 5.

Nie dogadał się z Piechniczkiem i… wywalczył awans

Stal do 2 ligi poprowadził trener Jerzy Kopa. Początkowo działacze Stali zabiegali o to, by ich drużynę poprowadzi chorzowianin, późniejszy selekcjoner polskiej reprezentacji, zdobywca trzeciego miejsca na mundialu w Hiszpanii w 1982 roku, 30-letni Antoni Piechniczek, a pomagać mu będzie o rok młodszy absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Jerzy Kopa. Obydwaj trenerzy nie doszli jednak do porozumienia. Piechniczek zrezygnował z oferty stalowowolskiego klubu i Kopa samodzielnie objął „Stalówkę”. Początku łatwego w Stalowej Woli nie miał – nie każdemu podobały się jego nowatorskie, jak na tamte czasy metody szkoleniowe – jednak bardzo szybko okazało się, że zatrudnienie młodego 30-letniego absolwenta poznańskiej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego jest strzałem w dziesiątkę. Stal zaczęła grać efektownie i efektywne i rok później świętować awans. Na 35-lecie Miasta i Huty Stalowej Woli, która zatrudniała piłkarzy. Oczywiście, żaden z nich pracował, a jedynie figurował na liście płac. Najwięcej zawodników zatrudniała Stalownia.

Zwycięstwo w debiucie. Hnatio zdobywcą pierwszej bramki

W sobotę, 12 sierpnia, minie równe 50 lat od pierwszego meczu Stali Stalowa Wola w 2 lidze. Rywalem był Star Starachowice. Na stadionie przy ul. Hutniczej zasiadło około 6 tys widzów i już po 8. minutach gry mieli powody do radości. Stanisław Karaś wrzucił piłkę w pole karne rywala, a Henryk Wietecha zgrał głową do niepilnowanego Zbigniewa Hnatio, który z najbliższej odległości nie dał żadnych szans Włodzimierzowi Orkiszowi. Dwie minuty po przerwie bramkarz Staru skapitulował po raz drugi – pokonał go Karaś, a kwadrans później padła trzecia bramka dla Stali, po uderzeniu Zdzisława Napieracza. W ostatnich minutach goście zmniejszyli rozmiary porażki – gola strzelił Mieczysław Margula.

Stal w swoim 2-ligowym debiucie zagrała w składzie: Bogusław Szczerbiński – Andrzej Demko, Kazimierz Goleń, Jerzy Dowbecki, Józef Leś, Zbigniew Hnatio, Krystian Muskała (Jan Kubocz), Zdzisław Napieracz, Stanisław Karaś, Henryk Wietecha (Julian Jachym), Zbigniew Żelichowski.

Oni wywalczyli 50 lat temu awans do II ligi:

Bramkarze: Bogusław Szczerbiński (28 lat) – wcześniej Wawel Kraków, Lechia Sędziszów Młp., Jerzy Miller (20 l.) – wcześniej Arkonia Szczecin, Jerzy Gierak (21 l.) – wychowanek.

Obrońcy: Jerzy Demko (21 l.) – wychowanek Czuwaju Przemyśl, Józef Leś (35 l.) – wcześniej Stal Poręba, Kazimierz Goleń (28 l.) – wychowanek Czarni Jasło, Jerzy Dowbecki (31 l.) – wychowanek Stali Rzeszów, Edward Osadnik (24 l.) – wcześniej Konstal Chorzów.

Pomocnicy: Julian Jachim (20 l.) – wychowanek Czarnych Jasło, Zbigniew Hnatio (20 l.) – wychowanek Wisły Kraków, Jan Kubocz (24 l.) – wychowanek Naprzodu Lipiny (Świętochłowice), Krystian Muskała (26 l.) – wychowanek Ruch Chorzów, Edward Nawrat (26 l.) – wychowanek Ruchu Chorzów.

Napastnicy: Zdzisław Napieracz (23 l.) – wychowanek Stali Rzeszów, Zbigniew Żelichowski (27 l.) – wychowanek, Jerzy Motwicki (25 l.) – wychowanek LZS Kolbuszowa, Stanisław Karaś (20 l.) – wychowanek LZS Ulanów.

Trener Jerzy Kopa.

Prezes klubu Adam Majewski, kierownik sekcji piłki nożnej Leszek Kałmuczak, kierownik drużyny Aleksander Garbacz.