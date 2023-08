Miasto Stalowa Wola 8 sierpnia ogłosiło przetarg pn. „Dostawa systemu monitoringu środowiska naturalnego”. Na przedmiot zamówienia składa się rozbudowa mobilnego systemu monitorowania środowiska Enviro-151, zabudowanego w przyczepie typu CARGO o 4 czujniki jakości powietrza i klimatyzowaną komorę dla czujników gazu i LZO, zakup i dostawa 12 stacji monitorowania pyłów PM1, PM2.5, PM10, temperatury i wilgotności powietrza (5 monitorowanych parametrów w każdej stacji – łącznie 60 czujników), dostawa i instalacja oprogramowania niezbędnego do pracy urządzenia, szkolenie z obsługi urządzeń, gwarancja, transport, montaż i instalacja w wybranych lokalizacjach na terenie Stalowej Woli.

– Monitorowanie jakości powietrza w naszym mieście jest bardzo ważnym zadaniem dla samorządu. Nowoczesne, profesjonalne czujniki i stacje monitorowania pyłów pomogą nam właściwie i w odpowiednim czasie zareagować na ewentualne zanieczyszczenie powietrza oraz w porę ostrzegać przez zagrożeniami meteorologicznymi. Mieszkańcy Stalowej Woli muszą czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że oddychają czystym, świeżym powietrzem – zaznaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Stacje/czujniki muszą być fabrycznie nowe, dostosowane do pracy w warunkach zewnętrznych, niezależnie od warunków atmosferycznych, stacje monitorowania pyłów mają być wyposażone w zewnętrzny wyświetlacz LED do prezentacji wyników pomiarów i indeksu jakości powietrza. Dodatkowo urządzenia powinny posiadać uchwyty do montażu na elewacji bądź słupach, komunikację z wykorzystaniem WiFi/LAN/GSM i być wyposażone w akumulator do podtrzymania zasilania w razie awarii.

Planowane miejsca montażu urządzeń to: Urząd Miasta w Stalowej Woli – ul. Wolności 9, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli – ul. Wyszyńskiego 14, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli – ul. Okulickiego 14, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Stalowej Woli – ul. Rozwadowska 9, Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli – ul. Ks. J. Popiełuszki 10, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli – ul. Hutnicza 15, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli – ul. J. Poniatowskiego 55, Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli – Al. Jana Pawła II 6, Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli – ul. Obrońców Westerplatte 1, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli – ul. Kwiatkowskiego 2, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stalowej Woli – ul. Wojska Polskiego 9, Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli – ul. Poniatowskiego 33.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%) i wdrażanego w ramach Programu Rozwój Lokalny

Termin składania ofert upływa 30 sierpnia o godz. 12:00.