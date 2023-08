6 sierpnia niżańscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego fordem transitem. 34-latek w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 72 km/h. Okazało się dodatkowo, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku sprawdzali z jaką prędkością poruszają się kierowcy jadący przez Nisko. Mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującego fordem transitem. Okazało się, że przekroczył on dozwoloną prędkość. W miejscu kontroli obowiązywało ograniczenie do 50 km/h, mężczyzna jechał z prędkością 72 km/h.

Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że 34-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego pił wcześniej alkohol i wsiadł za kierownicę auta. Badanie wykazało u niego około 0,5 promila. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy.

Za popełnione wykroczenie, przekroczenie prędkości został ukarany mandatem karnym, natomiast za kierowanie samochodem w stanie po użyciu alkoholu odpowie przed sądem.