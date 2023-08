W najbliższą sobotę, 12 sierpnia, w Stalowej Woli odbędzie się kampania promująca zmiany, które zostaną wprowadzone w świadczeniu 500 plus.

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi w połowie lipca rozpoczęło kampanię, promującą zmiany, które zostaną wprowadzone w świadczeniu 500 plus. Pikniki 800 plus mają odbywać się w różnych regionach Polski.

Zapowiedź podniesienia kwoty, wypłacanej rodzicom w ramach programu Rodzina 500 plus, do wysokości 800 złotych, została ogłoszona przez rząd w czerwcu 2023 roku. Wyższe świadczenie, rodzice niepełnoletnich dzieci, mają otrzymywać na tych samych zasadach, co 500 plus.

W związku z planami podniesienia kwoty 500 plus, przedstawiciele rządu zdecydowali o organizację cyklu pikników, na których osoby zainteresowane, będą mogły zasięgnąć informacji na temat świadczenia oraz programu.

W Stalowej Woli takie wydarzenie zaplanowane jest na najbliższą sobotę, tj. 12 sierpnia. Piknik, który rozpocznie się o godzinie 14 w Parku Miejskim ma połączyć w sobie rozrywkę oraz możliwość poznania zmian w programie, które planuje wprowadzić rząd.