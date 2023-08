Miasto Stalowa Wola 28 lipca ogłosiło przetarg na dostawę i montaż trzech recyklomatów.

– Z ankiety przeprowadzonej w naszym mieście wynika, że 90,4 % Mieszkańców popiera pomysł wprowadzenia systemu kaucyjnego, co więcej 96,1 % Ankietowanych zadeklarowało korzystanie z recyklomatów, jeśli pojawią się one na terenie naszego miasta. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oraz konsekwentnie budując EKO-Stalową Wolę ogłaszamy przetarg na trzy pierwsze w historii miasta recyklomaty. Będą to najbardziej nowoczesne urządzenia automatycznego odbioru butelek oraz puszek. – zaznaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zasadniczy zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla trzech lokalizacji oraz uzyskania niezbędnych opinii, warunków technicznych i zgód, wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, odtworzenie istniejącej infrastruktury, w przypadku jej naruszenia w celu prawidłowego osadowienia automatu oraz dostawę i montaż recyklomatów. Automaty muszą być fabrycznie nowe, dostosowane do pracy w warunkach zewnętrznych, niezależnie od warunków atmosferycznych, wyposażone w kolorowy ekran LED, interfejs umożliwiający interakcję z użytkownikiem oraz czytelnie prezentowanie treści wraz z techniczną możliwością cyklicznej zmiany treści na nowe, wbudowany głośnik, zapewniający komunikację dźwiękową, zamontowany wrzut na przyjmowane odpady bezpieczny dla użytkownika, wewnętrzny skaner kodów kreskowych, rozpoznający typ opakowania i system rozpoznawania wagi opakowania. Przyjmowane będą opakowania: butelka plastikowa typu PET o pojemnościach od 0,25 l do 2,5 litra oraz puszka aluminiowa typu ALU o pojemności od 0,25 litra do 0,5 litra.

Planowane usytuowanie recyklomatów, to teren przy Szkole Podstawowej nr 12, okolice Wodnego Placu Zabaw i okolice Hali owocowo-warzywnej.

Termin składania ofert mija 10 sierpnia 2023 roku o godz. 12:00.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%) i wdrażanego w ramach Programu Rozwój Lokalny.