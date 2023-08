W niedzielę, 6 sierpnia, w Parku Miejskim im. hr. Marii i Oliviera Resseguier w Nisku odbyła się VI z kolei edycja Niżańskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej. Jak w latach poprzednich, tak również i w tym roku celem imprezy było ukazanie piękna myśliwskich tradycji, zwyczajów, gwary, muzyki oraz sztuki. Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji, w tym: prezentacje związane z różnymi aspektami łowiectwa, wystawy przyrodnicze, pokazy kulinarnych specjałów z dziczyzny, pokazy koni rasowych oraz psów ras myśliwskich, pokaz sokolnictwa oraz wiele innych atrakcji.

Podczas części oficjalnej nastąpiła uroczysta prezentacja kilkudziesięciu sztandarów kół łowieckich. Następnie burmistrz gminy i miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zwrócili się do mieszkańców Niska, myśliwych i gości.

– Drodzy myśliwi, przyjaciele lasu, składam wam dziś wielki hołd i uznanie za to, że pielęgnujecie naszą polską tradycję, w którą kultura łowiecka jest wpisana. Łowiectwo to braterstwo, to solidarność i szacunek. To wreszcie wspaniała kultura kulinarna. To jest nasze polskie dziedzictwo. Wy nam to pokazujecie, unaoczniacie. Bardzo za to dziękuję – mówił Marcin Warchoł.

Włodarz Niska podkreślił, że Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej na stałe wpisał się w kalendarz lokalnych imprez.

– Piękno kultury łowieckiej widzimy wszędzie, na łamach książek, w historii i w przyrodzie. Jest to nieodłączny element naszej codzienności. Cieszę się niezmiernie, że ten festiwal wpisał się na stałe w harmonogram imprez naszego miasta, a w przyszłości, tak mi się marzy, będzie to również wielkie święto Niska i jego mieszkańców – mówił burmistrz Ślusarczyk.

Tradycyjnie podczas wydarzenia wręczono odznaczenia zasłużonym myśliwym oraz nagrody za wkład w szerzenie kultury łowieckiej. W tym roku były to medale z okazji 100-lecia powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Otrzymało je w sumie 100 osób, a ich nazwiska będą widniały na specjalnej tablicy umieszczonej w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu. Odznaczenia wręczył także przedstawiciel Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia. W tym roku otrzymali je między innymi burmistrz gminy i miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski oraz starosta Niżański Robert Bednarz.

W części artystycznej na scenie wystąpili: Myśliwska Orkiestra Dęta „Echo Kniei” ze Szczebrzeszyna, Capella Zamku Rydzyńskiego, Zespół Sygnalistów „Raróg” z ZO PZŁ w Tarnobrzegu, Niżański Chór Seniora „Echo”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” przy RDLP w Lublinie. Odbyły się również koncerty w wykonaniu Wabiarzy i Sygnalistów pt.” Jesienne Echa Kniei” a swój program artystyczny „Z trombitą przez Połoniny” miał Julian Pałasiewicz.

Tradycją stały się już pokazy psów ras myśliwskich oraz sokolnictwa. Na imprezie nie zabrakło atrakcji dla smakoszy potraw z dziczyzny oraz lokalnych smakołyków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp” zapraszało z kolei na degustacje karpia.

Festiwalowi towarzyszyły liczne atrakcje, w tym pokazy łucznictwa, koni rasowych, dziesiątki stoisk ze zdrową polską żywnością i rzemiosłem. Były też stoiska pasieczne, wystawy trofeów myśliwskich i przedmiotów kolekcjonerskich, a także promocje książek związanych z łowieckimi tradycjami, zorganizowane przy stoiskach Kół Łowieckich. Na najmłodszych czekały konkursy i zabawy.

Tegoroczne niżańskie święto myśliwych odbyło się pod patronatem wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła. Jego organizatorami byli burmistrz gminy i miasta Nisko, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu, Nadleśnictwo Rudnik oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”.

(kb)