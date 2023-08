Chcesz poczuć się jak prawdziwy detektyw i wyruszyć razem z rówieśnikami na poszukiwanie skarbu? Właśnie ruszają zapisy na „Noc Detektywów” organizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli. Dobrą zabawę gwarantuje pisarz, podróżnik i detektyw Krzysztof Petek.

Wydarzenie odbędzie się 8 września, start o godzinie 18, ale na detektywistyczną przygodę zapisać można się w Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 od poniedziałku 7 sierpnia, do środy, 6 września włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. Termin zapisów może więc ulec skróceniu, organizatorzy przewidują udział w zabawie maksymalnie 30 osób od 15. roku życia. Przed wyruszeniem na poszukiwanie skarbu należy dostarczyć stosowne oświadczenia. A te dostępne są na stronie internetowej biblioteki lub w Czytelni Głównej, gdzie można się zapisać.

Na poszukiwania skarbu, w dniu 8 września ruszą trzy grupy młodzieży i dorosłych, każda wraz z opiekunem. Spotykamy się w MBP przy ul. Popiełuszki 10. Całość rozpocznie prezentacja „Detektyw z plecakiem” – opowieść o śledztwach prowadzonych przez Krzysztofa Petka na trzech kontynentach. Godzinna opowieść powiedzie przez zakątki Europy do Azji, na Syberię i Daleki Wschód, by podnieść temperaturę o sto stopni i rzucić uczestników nad Amazonkę, między Indian Peru i Brazylii.

– Zanim detektywi wyruszą na poszukiwania skarbu, przejdą szybki kurs łamania kodów, szyfrowania, zapamiętywania szczegółów i ulubiony – samoobrony dla detektywów. Cały panel szkoleniowy trwa około półtorej godziny, jest dopasowany do percepcji uczestników i oczywiście absolutnie bezpieczny. Będzie również szkolenie z samoobrony. Obejmie wychwyty i techniki uwalniania oraz teorię unikania zagrożeń i reagowania w sytuacjach krytycznych – opowiada Krzysztof Petek.

Następnie podzieleni na trzy grupy, uczestnicy wybiorą spośród siebie dowódcę grupy. Otrzymują pełnoletniego opiekuna i rozwiążą pierwszą zagadkę, której efekt decyduje o kolejności startu. Grupy wyjdą z biblioteki na ulice Stalowej Woli indywidualnymi ścieżkami, od listu do zagadki, od informatora do książki. Część zadań wykonają w budynku, po niektóre zaś informacje muszą pójść w nieczęsto odwiedzane rejony. List w parku? Oczywiście. Informacja telefoniczna? Oczywiście. Polecenia i wskazówki często bywają zaszyfrowane, zadania zaś logiczne, literackie, fizyczne… Ale mimo sporych odległości do przejścia, jest to wyścig mózgów, nie mięśni!

Dla najlepszych detektywów będą czekały ciekawe nagrody, a dla wszystkich pamiątkowe dyplomy i gadżety. No i satysfakcja z poprawnie rozwiązanych łamigłówek i zadań.

– „Noc Detektywów” staruje o godzinie 18:00, a potrwa mniej więcej do północy. No chyba, że łamigłówki okażą się wyjątkowo skomplikowane, wtedy nieco dłużej – mówią organizatorzy. Zabieramy ze sobą latarki, odpowiedni ubiór, posiłek, który można spożyć w plenerze. Biblioteka zapewnia zaś pakiet detektywa, wodę i oczywiście dobrą zabawę.

Krzysztof Petek – autor książek sensacyjno-przygodowych dla wszystkich pokoleń. Organizuje wyprawy samochodami terenowymi, docierając do Transylwanii, Czarnobyla, Skandynawii, penetrując Peloponez, Mołdawię i Albanię. Organizuje także ekspedycje do Ameryki Południowej, na Daleki Wschód, na Kamczatkę i Syberię.

Czytelników swoich książek zabiera na doroczne obozy survivalowe, prowadzi szkolenia ratunkowe, przeprawowe, samoobrony, retoryki i erystyki. Krzysztof Petek korzysta z licencji detektywa, prowadząc śledztwa kulturowe, poszukując skarbów, odnajdując dokumenty i ślady przeszłości.

Przyjmuje zlecenia ciekawe i nietuzinkowe. Jako detektyw specjalizuje się także w działaniach prewencyjnych w środowisku młodzieży, z którą pracuje i dla której pisze książki.