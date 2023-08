W niedzielę, 6 sierpnia, strażacy ochotnicy ze Stanów, zaprosili wszystkich mieszkańców gminy Bojanów i nie tylko, na pełen atrakcji Rodzinny Piknik Strażacki. Impreza połączona była z gminnymi dożynkami, a wszystko odbywało się na stadionie sportowym właśnie w Stanach.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą dożynkową w kościele parafialnym. Następnie wszystkie grupy wieńcowe prowadzone przez Orkiestrę Dętą z Grębowa przeszły na płytę stadionu. Piknik oficjalnie rozpoczął gospodarz gminy Bojanów, wójt Sławomir Serafin.

– Łezka w oku się zakręciła widząc taką ilość, tak pięknych wieńców, bo już dawno nasza parafia tutaj tylu wieńców nie gościła. Wiemy jak jest na tym naszym terenie jeżeli chodzi o rolnictwo. Mam w pamięci, kiedy jeszcze dorastałem w Maziarni, te pola uprawne, które praktycznie po sam las były do końca zagospodarowane, do końca obsiane, obsadzone, wypasane, koszone. To się zmieniło przez kilka ostatnich dziesięcioleci, ale jeszcze gdzieś miejscami ta działalność rolnicza jest prowadzona i miejscami ta tradycja jest utrzymywana. I te wspaniałe wieńce jakie dzisiaj przynieśliście, są właśnie potwierdzeniem tego, że polska wieś ma się dobrze i miejmy nadzieję, że tak przez stulecia będzie dalej – powiedział wójt Serafin.

Po oficjalnym otwarciu przyszedł czas na kolejne punkty programu i wspólną zabawę. Jak na piknik strażacki przystało, nie mogło zabraknąć atrakcji z wodą w roli głównej. Na płycie boiska można było obserwować gminne zawody sportowo-pożarnicze. Rywalizacja była zacięta. Strażacy byli oceniani w konkurencjach: musztry, sztafety i ćwiczenia bojowego. W zawodach udział wzięło 8 drużyn z terenu gminy, w tym jedna kobieca. Najlepsi okazali się druhowie z OSP Przyszów. Drugie miejsce zajęło OSP Stany, a trzecie OSP Gwoździec.

Później swoje pięć minut miała Młodzieżowa i Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Gwoźdźca. W ich wykonaniu mogliśmy zobaczyć pokaz ratowniczo-gaśniczy.

W międzyczasie odbywał się konkurs kulinarny na „Danie miodem słodzone”, w którym udział wzięły koła gospodyń i stowarzyszenia z terenu gminy Bojanów. Panie przygotowały wyjątkowe potrawy, które oceniał między innymi, znany kucharz Jakub Kuroń. Jak sam powiedział większość konkursowych potraw była daniami wytrawnymi. Specjały były nieoczywiste i oryginalne. Dodatek miodu był idealnym akcentem w każdym z dań. W tej rywalizacji zwyciężyło Sołeckie Koło Gospodyń Wiejskich w Korabinie „Leśne Zacisze”, które przygotowało żeberka w sosie miodowo-paprykowym. Za potrawę „Kaczka dziwaczka po bojanowsku” drugie miejsce zajęło Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Przyszłościowe” z Bojanowa. A trecie miejsce za polędwiczki wieprzowe w sosie miodowo-musztardowym, zajęło Koło Gospodyń Wiejskich „Gwoźdźcanki” z Gwoźdźca.

Druga część imprezy to szaleństwo w rytm muzyki. Jako pierwsza na scenie pojawiła się Kapela Lasowianka, a po niej sceną zawładną góralski zespół „Zbóje”. Dalej to już festiwal disco polo. Wystąpiły takie zespoły jak: Energy Girls, Shantel, Jorrgus, Menelaos. Wydarzenie zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.

Przez cały czas trwania pikniku można było również korzystać z licznych stoisk gastronomicznych i „miodem płynących”. Na dzieci czekały dmuchańce, konkursy i zabawy z animatorami. Ciekawą i mało spotykaną atrakcją była możliwość przelotu śmigłowcem.