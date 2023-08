Zapraszamy do Magicznych Ogrodów – tematycznego parku rozrywki pełnego niezapomnianych przygód i wrażeń! To pierwszy w Polsce park zbudowany na bazie autorskiej baśni. Poczuj atmosferę beztroski i wolności. Odkryj unikalne atrakcje dla całej rodziny w malowniczym zakątku Lubelszczyzny. Tylko do 6 sierpnia możesz skorzystać z wyjątkowej promocji -20% online na bilety wstępu!

Magiczne Ogrody to miejsce dla całej rodziny. Tu czas płynie spokojniej, a zabawa koncentruje na wspólnym przeżywaniu rodzinnych chwil. Magiczne Ogrody zostały docenione m.in. przez Polską Organizację Turystyczną, Markę Lubelskie. Internauci także zwracają szczególną uwagę na jakość oferowaną przez janowiecki park. Unikalne atrakcje, takie jak Drzewa (pierwszy w Europie obiekt z mostami tematycznymi na dachu), czy Krasnoludzka Wieża Prób, zyskały sympatię gości. Atrakcje, takie jak zabawy z bardzo zaangażowanymi animatorami, tworzącymi wartościowe relacje z gośćmi, to dodatkowe atuty Magicznych Ogrodów.

W cenie biletu są wszystkie atrakcje, także dodatkowe imprezy tematyczne. W ten weekend pierwszy w Polsce rodzinny park tematyczny zaprasza na Paradę radości! Magiczne Stworzenia zapraszają gości do wspólnego pochodu! Na początku spotkasz radosne Wróżki Smużki, które zaprezentują swoje barwne układy taneczne. Nie może zabraknąć nieustraszonych Krasnoludów, gotowych do zaprezentowania swojej bojowej sprawności! Bulwiaki zachęcą wszystkich do wspólnej przejażdżki kolejką, a Mordole zaprezentują swój charakterystyczny i uwielbiany przez wszystkich „taniec mordolaniec”! Uroczysta Parada radości zakończy się występem Czarodzieja w Krasnoludzkim Grodzie. Na scenie w Kwiatowej Dolinie odbywać się będą cykliczne wydarzenia, które dostarczą jeszcze więcej rodzinnej rozrywki. Czeka czytanie “Baśnika Magicznych Ogrodów” – przeniesie Cię w świat fascynującej historii i tajemnicy… Rozpoznawanie zapachów – pozwoli Ci odkryć nieznane aromaty i rozwinąć zmysł powonienia. Odetchnij podczas koncertów Wróżki Lilii i pozwól sobie na chwile wzruszenia. To nie wszystko! W pozostałych krainach parku co godzinę czekają na Ciebie różnorodne wydarzenia animacyjne: na Dziedzińcu wspólne tańce, na Zamku Wróżek bale, a w Krasnoludzkim Grodzie szkolenia.

Nie zwlekaj dłużej! Skorzystaj z promocji i odwiedź Magiczne Ogrody! Czekają na Ciebie niezapomniane wrażenia, fascynujące stworzenia i pełnia magii! Przybywaj z rodziną i przyjaciółmi, bo czeka na Was czas pełen przygód i beztroski! A do północy 6 sierpnia wszystkie te momenty i niezapomniane chwile możesz przeżyć taniej! Kup bilet do niedzieli na stronie https://bilety.magiczneogrody.com/ i zrealizuj go bez rezerwacji daty przyjazdu. W Magicznych Ogrodach codziennie coś się dzieje, a atmosfera parku sprawi, że zechcesz tam zamieszkać! Do zobaczenia w świecie baśni!

