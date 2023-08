W poniedziałek (7 sierpnia) rozpoczynają się w Jerozolimie 27. Mistrzostwa Europy U20. Polska wyśle na nie 70-osobową kadrę (38 zawodniczek i 32 zawodników), w której znalazł się biegacz Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola, JAKUB BEMBENEK.

Podopieczny trenera Mirosława Barszcza został zgłoszony do sztafety 4×400 m. Ponadto w jej składzie znaleźli się: Piotr Duda z Pogoni Ruda Śląska, Michał Kijowski z Sokoła Węgorzewo, Szymon Mikołajczak z MKS Czechowice-Dziedzice i Adrian Wójcik z Pegaz Opoczno oraz Maksymilian Szwed z łódzkiego AZS-u – posiadacz najlepszego wyniku w tym sezonie w Europie w kategorii U20 oraz najlepszym uzyskanym przez polskiego juniora na tym dystansie od 35 lat. Kilkanaście dni temu, podczas mistrzostw Polski juniorów do lat 20 w Lublinie, pobiegł w czasie 45,70.

Miejsc jest tylko cztery

– O tym, że mogę szykować się na wyjazd na mistrzostwa Europy dowiedziałem się zaraz po finale mistrzostw Polski w Chorzowie i normalne, że się ucieszyłem – mówi Jakub Bembenek. – To ogromny zaszczyt reprezentować Polskę na najważniejszej w tym roku imprezie lekkoatletycznej w Europie.

Z szóstki biegaczy, która została zgłoszona do sztafety 4×400, zawodnik Stali legitymuje się piątym czasem. Nic to jednak nie znaczy. Trener Sławomir Landyszkowski przy kompletowaniu składu sztafety kierować się będzie wyłącznie aktualną dyspozycją każdego swojego podopiecznego.

Na pewno w biegach eliminacyjnych w zespole sztafety nie będzie brany pod uwagę Maksymilian Szwed, bo tym samym czasie będą eliminacje w biegu indywidualnym na 400 m, ale w finale łodzianin na pewno wzmocni polski team.

Trzymajmy kciuki za Polaków!

Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola ponownie będzie miał swojego przedstawiciela w europejskim czempionacie w Izraelu. Przed rokiem, także w Jerozolimie i także w mistrzostwach Europy do lat 18 wystąpił z orzełkiem na piersi Jakub Krasowski. Zajął 11 miejsce w skoku wzwyż.

Jak pójdzie jego imiennikowi? Przekonamy się 9 i miejmy nadzieje, że także 10 sierpnia. W te dni startować będą sztafet mężczyzn 4×400. W środę rano odbędą się eliminacje, a w czwartek wieczorem, około godziny 21 finał. Będzie to ostatnia konkurencja mistrzostw.