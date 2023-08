Sześć medali wywalczyli zawodnicy podkarpackich klubów w 99. PZLA Mistrzostwach Polski w Gorzowie Wielkopolskim. W chodzie na 10 000 m brązowy medal zdobył Artur Brzozowski ze Stali Stalowa Wola.

To 15 medal mistrzostw Polski seniorów wychowanka Sparty Stalowa Wola. Do gorzowskich mistrzostw 38-letni chodziarz czterokrotnie zdobywał „złoto” MP na 20 km (2013, 2017, 2018 i 2019), raz na 35 km i raz na 10 km (przed rokiem w Suwałkach). Czterokrotnie zostawał wicemistrzem Polski i tyle samo razy stawał na trzecim stopniu podium. W maju tego roku w Warszawie w ramach 2. Korzeniowski Warsaw Race Walk Cup i World Walking Tour Gold, wywalczył trzecie miejsce w krajowym czempionacie na 20 km. Wtedy triumfował Łukasz Niedziałek z Athletics Warszawa, a miejsce drugie zajął Maher Ben Hlima z RKS Łódź. W Gorzowie Wielkopolskim Tunezyjczyk posiadający polskie obywatelstwo był najszybszy (40:35,48). To jego pierwszy tytuł mistrza Polski. Niedziałek nie ukończył konkurencji – został zdyskwalifikowany – na miejscu drugim zameldował się mistrz olimpijski z Tokio na 50 km, Dawid Tomala z AZS KU Politechniki Opolskiej (42:11,81), a na trzecim miejscu minął linię mety Artur Brzozowski ze Stali Stalowa Wola (42:53,74). Chodziarz Stali zanotowałby z całą pewnością dużo lepszy czas, być może dający mu tytuł wicemistrzowski, gdyby nie zanotował postoju karnego w pit-lane.

Na podium mistrzostw i to na najwyższym stopniu stanęła była koleżanka klubowa Artura z czasów reprezentowania Sparty Stalowa Wola, obecnie zawodniczka Resovii Anna Wielgosz. Przy okazji warto podkreślić, że obydwoje pochodzą z gmin powiatu niżańskiego. Ania z Jeżowego, a Artur z Harasiuk.

Ubiegłoroczna brązowa medalista mistrzostw Europy w Monachium była najlepsza w swojej koronnej konkurencji, a więc w biegu na 800 m. W eliminacjach wygrała druga serię czasem, a w finale w walce o „złoto” pokonała, po fantastycznym finiszu na ostatniej prostej, zwyciężczynię trzeciej serii eliminacyjnej, wychowankę… Victorii Stalowa Wola, obecnie zawodniczka AZS AWF Warszawa, Angelike Sarnę. Wielgosz pokonał w finale 800 m w czasie 2:01,02, a Sarna w 2:01,82. Miejsce trzecie zajęła Margarita Koczanowa z AZS AWF Kraków 2:02,20.

To trzeci mistrzowski tytuł Anny Wielgosz w biegu na 800 m. Wcześniej wywalczyła „złoto” w Lublinie (2018) i w Radomiu (2019).