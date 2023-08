Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku wydała kolejny komunikat w sprawie jakości wody na Podwolinie. Kolejne badania potwierdzają obecność sinic.

W wydanym komunikacie czytamy, że woda na kąpielisku nadal nieprzydatna jest do kąpieli z powodu zakwitu sinic. Kąpiel w takim zbiorniku mimo zakazu jest niebezpieczna, bo może dojść do zatrucia,a co za tym idzie mogą pojawić się dolegliwości ze strony układu pokarmowego jak ból brzucha, nudności i wymioty oraz skurcze żołądka i biegunka. Sinice powodują również również gorączkę, dreszcze, bóle mięśni, duszności, ból gardła, ból głowy oraz zawroty głowy.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku