1 sierpnia Niżanie, podobnie jak mieszkańcy wielu innych polskich miast, obchodzili 79. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystości miały miejsce na Placu Wolności w centrum miasta. W ich organizację zaangażowali się harcerze z niżańskiego Hufca ZHP im. Szarych Szeregów, którzy przygotowali nie tylko apel ku czci poległych Powstańców, ale też gry terenowe pn. „Śladami Bohaterów” i okolicznościowe inscenizacje. Udział w obchodach wzięli także druhowie z Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pod Pomnikiem Wdzięczności podniesiono flagę RP, a punkt o 17:00, podczas godziny „W”, rozbrzmiały syreny alarmowe. Chwilę później uczestnicy obchodów złożyli okolicznościowe wiązanki pod pomnikiem. Następnie głos zabrał Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

– Szanowni Państwo. Nasza obecność w tym miejscu to przede wszystkim hołd złożony osobom, które zginęły w czasie walk w Powstaniu Warszawskim, ale również gesty solidarności, patriotyzmu i szacunku, które to w dzisiejszych czasach są tak ważne. Nasz udział w tej uroczystości to wyraz jedności z ideałami żołnierzy Polski walczącej. To właśnie ich doświadczenia wpływają na następne pokolenia – mówił Włodarz Niska.

fot. Wiesław Gołąbek

info. www.nisko.pl