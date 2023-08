Każdy z nas może wziąć czynny udział w tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza chętnych, którzy przeczytają w sobotę, 9 września, fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Zgłoszenia przyjmowane są w Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, do 15 sierpnia włącznie. Należy podać numer telefonu kontaktowego.

„Nad Niemnem” to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, a w 2019 roku polskie nowele. Lekturą Narodowego Czytania 2020 była „Balladyna” Juliusza Słowackiego, rok później „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, a w 2022 roku – w Roku Romantyzmu Polskiego – w całej Polsce i na świecie odbyło się Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.