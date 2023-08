W Karpaczu odbył się ORLEN Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. W tej największej imprezie kolarskiej w Polsce uczestniczyli także policjanci. W zawodach odbywających się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji rywalizowali o tytuł najlepszego w Górskich Mistrzostwach Polskiej Policji. Stalowowolski funkcjonariusz – asp. Krzysztof Parma, zajął II miejsce.

ORLEN Tour de Pologne Amatorów to impreza, która powstała z pasji do kolarstwa. Swój początek miała w 2010 roku i towarzyszy Tour de Pologne UCI World Tour. Z roku na rok uczestników szosowego kolarstwa przybywa. Są to setki miłośników jednośladów, którzy pragną sprawdzić swoją wytrzymałość w niełatwej rywalizacji. ORLEN Tour de Pologne Amatorów stał się jednym z największych i najbardziej prestiżowych wyścigów szosowych.

Tradycją ORLEN Tour de Pologne Amatorów jest to, że uczestnicy rywalizują na fragmencie trasy, na której ścigają się także kolarze zawodowi. Nie inaczej było w tym roku. Trasa ze startem i metą w Karpaczu liczyła 83 kilometry, a suma przewyższeń wynosiła 1365 metrów.

W zawodach wystartowało blisko 100 funkcjonariuszy z całego kraju, którzy rywalizowali o tytuł najlepszego w Górskich Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Szosowym. Sukcesem zakończył wyścig stalowowolski policjant – asp. Krzysztof Parma, który stanął na podium, zajmując II miejsce w kategorii M1.

Dekoracji zwycięzców dokonali gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji wraz z zastępcą nadinsp. Romanem Kusterem oraz organizatorem wyścigu Czesławem Lang.