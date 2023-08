Na terenie gminy Harasiuki powstanie zautomatyzowana fabryka mebli kuchennych. Prywatny przedsiębiorca ulokuje firmę na prawie 12 hektarowym terenie w miejscowości Gózd. Zakład ma kosztować blisko 90 milionów i rozpocznie działalność w 2026 roku. Inwestycja zostanie wsparta przez Agencję Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu.

Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej i zautomatyzowanej fabryki mebli kuchennych, która zaoferuje produkty najwyższej jakości, zarówno dla polskiego, jak i międzynarodowego rynku. Za produkcję będzie odpowiadała firma Inforni z Biłgoraja.

– Ilość osób, które będą tu pracowały to 25. Projekt jest badawczo-rozwojowy. Współpracujemy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z Katedrą Meblarstwa, bo tutaj mówimy o innowacji jeżeli chodzi o metody skrawania materiałów – wyjaśnia Piotr Gumiela, prezes Inforni Sp. z o.o.

Teren pod inwestycję, o powierzchni blisko 12 ha, znajduje się w miejscowości Gózd (Karlichy) przy linii kolejowej (Linii Hutniczej Szerokotorowej), co gwarantuje doskonałe połączenie transportowe z Ukrainą, szczególnie po zakończeniu wojny. Lokalizacja ta nie była przypadkowa również, ze względu na drogę ekspresową S19, która oddalona jest o 15 km od przyszłej fabryki.

– Tutaj kluczowe było otwarcie drogi Via Carpatia, która generalnie daje potencjał tej lokalizacji, mówimy o dostępie do krajów południowych: Słowacji, Rumunii, Bułgarii. Po realizacji odcinków S19 w tych krajach, dojazd z naszej lokalizacji będzie trwał tyle co do Poznania czy do Szczecina – dodaje Piotr Gumiela.

Inwestycja została wsparta przez Agencję Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu, w ramach rządowego programu Polskiej Strefy Inwestycji. To ustawa, która uprawnia przedsiębiorców do zwolnień z podatku CIT nawet do 70 procent kosztów powstania inwestycji.

– Inwestycja, która otrzymała wsparcie w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może robić wrażenie. Same nakłady inwestycyjne zadeklarowane to prawie 90 mln złotych. Oferujemy wsparcie w postaci zwolnienia podatkowego, ale również cały szereg innych usług komplementarnym względem tego instrumentu, chociażby pożyczki czy leasing. Natomiast ja chciałbym zatrzymać się na powiecie niżańskim i efektach funkcjonowania ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Ta ustawa dała możliwość zrealizowania sześciu projektów inwestycyjnych na terenie powiatu niżańskiego na łączną kwotę prawie 160 mln złotych i generując dzięki temu prawie pół tysiąca nowych miejsc pracy – mówił Tomasza Miśko, dyrektor ARP w Tarnobrzegu.

Inforni chce ruszyć z budową fabryki i zautomatyzowanej linii produkcyjnej w marcu przyszłego roku. Zaś uruchomienie linii ma nastąpić w 2026 roku.